Akıllı telefon kameralarının gelişimi, kullanıcıların fotoğraf ve video deneyimlerini doğrudan etkileyen en önemli alanlardan biri haline geldi. Bu alanda yapılan yenilikler, üreticilerin küresel pazarda rekabet gücünü belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sektörde öne çıkan yeni bir iş birliği ise kamera teknolojilerinde standartları yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

TECNO ile DXOMARK, Çin’in Çongçing şehrinde tam otomatik kamera test laboratuvarını hayata geçirdi. Yeni tesis akıllı telefonların görüntüleme teknolojilerinde daha kapsayıcı ve standartlaştırılmış testler yapılmasına olanak tanıyor.

Yeni laboratuvarda DXOMARK’ın Camera V6 standartları artık robotik kollar ve yapay zekâ destekli sistemlerle tamamen otomatik şekilde uygulanıyor. Testler sırasında insan müdahalesine gerek kalmadan, farklı cilt tonları, ışık koşulları ve kullanıcı alışkanlıkları dikkate alınarak kameralar değerlendiriliyor. Böylece ortaya dünya çapında daha doğru ve farklı pazarlara uygun sonuçlar çıkması amaçlanıyor.

Farklı bölgelerin fotoğraf beklentilerine göre optimize edilen algoritmalar

Aynı zamanda laboratuvarda altı adet 3D kafa modeli ve dünya genelindeki cilt tonlarını temsil eden özel renk tabloları kullanılıyor. Çevresel simülasyon sistemleri, pozlama, renk doğruluğu ve gürültü azaltma gibi alanlarda hassas ölçümler yapılmasına imkân tanıyor. Böylece farklı bölgelerin fotoğraf beklentilerine uygun algoritmaların geliştirilmesi mümkün hale geliyor.

TECNO ve DXOMARK’ın birlikte hayata geçirdiği bu laboratuvar, akıllı telefon kameralarının artık daha bilimsel ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirilebilmesinin yolunu açıyor. Şirketler, bu adımın dünya genelinde kullanıcıların çok daha gerçekçi ve otantik deneyimler yaşamasına katkı sağlayacağını söylüyor.