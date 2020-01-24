Son Dönemin En Popüler 15 Görüntülü Sohbet Uygulaması

Android ve iPhone (iOS) telefonlarda kullanabileceğiniz en iyi görüntülü sohbet uygulamalarını derledik. Sevdiklerinizle konuşmak veya yeni arkadaşlıklar kurmak için bu uygulamaları deneyebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından farklı kişilerle iletişim kurmak için görüntülü sohbet uygulamalarını kullanıyoruz. Bazılarımız anonim olarak tanımadıkları insanlarla, bazılarımız da bu uygulamalar aracılığıyla yakın çevresiyle iletişim kuruyor. Uygulamalar ise sürekli değişiyor ve güncelleniyor. Sizin için son dönemin en popüler görüntülü sohbet uygulamalarını da bu yüzden inceledik.

Listemizde tanıdıklarınızla görüşmek için ve yabancılarla görüşmek için iki farklı kategori var. Sırasıyla hepsine göz atacak, hoşunuza gideni indirmeniz için market bağlantılarına da yer vereceğiz. Sözü de uzatmadan hemen en popüler görüntülü sohbet uygulamalarını aktaralım.

görüntülü sohbet uygulamaları:

Facebook Messenger,

WhatsApp,

Discord,

Google Duo,

Skype,

Hangouts,

FaceTime,

Azar,

WeChat,

Snapchat,

JusTalk,

ICQ,

Line,

Viber,

Tango.

Tanıdıklarınızla görüşmek için uygun olan uygulamaları:

Facebook Messenger:

Biliyoruz, Facebook artık can sıkmaya ve eski güzelliğini kaybetmeye başladı. Nitekim hâlâ bir Facebook hesabınız varsa ve görüntülü görüşme yapmak istiyorsanız, Messenger'ı deneyebilirsiniz. Facebook kullanıcılarının önemli bir kısmı Messenger gibi ekstra uygulamalar nedeniyle Facebook'tan ayrılmıyorlar.

Facebook Messenger indir:

WhatsApp:

Facebook'un mesajlaşma odaklı uygulamalsı WhatsApp, çevrenizle görüşmek için kullanabileceğiniz en stabil uygulamalardan. Listeye girme nedeni ise sadece yaygın şekilde kullanılması değil, aynı zamanda gruplar halinde toplu görüşmelere imkan tanıması, bunu yaparken de görüntü ve ses kalitesini koruyabilmesi. Facebook, WhatsApp uygulamasını en yavaş telefonlarda ve en zayıf bağlantılarda bile çalışabilmesi için geliştiriyor.

WhatsApp indir:

Discord:

Discord özellikle bilgisayar oyuncuları tarafından bir hayli popüler olan uygulama. Discord içerisinde başka kullanıcılar ile mesajlaşabilir, sesli sohbet edebilir ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Ücretsiz sunucuları olması ve oldukça kapsamlı özelleştirebilir ayarları ile son dönemin yükselen yıldızı diyebiliriz. Discord PC sürümünde ayrıca ekran paylaşımı da yapabiliyorsunuz.

Discord indir:

Skype:

En eski görüntülü sohbet uygulamalarından biri olan Skype, günümüzde hâlâ çok kullanılıyor. İş görüşmeleri, arkadaşlarınız veya ailenizle görüntülü sohbetler yapmak gibi farklı kullanım alanları var. Görüntü ve ses kalitesi açısından gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Bunun yanında tamamen ücretsiz olması da cabası. Ayrıca birden fazla kişiyle görüntülü sohbet odaları kurabilirsiniz.

Skype indir:

Hangouts:

Hangouts genel kullanımı iş dünyasına yönelik bir uygulama. Ancak yine de tanıdıklarınızla görüşebileceğiniz mobil görüntülü görüşme uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulama içerisinde 150’ye kişiye kadar grup sohbetleri oluşturabilir veya bağlı olduğunuz kişilerle görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Hangouts şu anda 1 milyardan fazla indirmeye sahip popüler bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Hangouts indir:

Google Duo:

Google’ın hizmetlerinden biri olan Google Duo, direkt olarak görüntülü görüşme için tasarlanmış bir mobil uygulama. Uygulama web sitesi üzerinden de sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani siz telefondayken karşı taraftaki bilgisayarda olsa bile rahatlıkla görüntülü sohbet edebilirsiniz. Bunun dışında Google Duo ile tanıdıklarınıza videolu mesajlar gönderebilirsiniz.

Google Duo indir:

FaceTime (Apple cihazları):

iPhone (iOS) kullanıcı arasında kullanılan ve hayli popüler olan Facetime, kaliteli görüntülü görüşme uygulamaları arasında üst sıralarda yer alıyor. Sesli arama veya görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişinin rehberinizde telefon numarası veya e-posta adresi ile kayıtlı olması gerekiyor. Bu andan itibaren WiFi veya hücresel ağ üzerinden görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

FaceTime indir:

Yabancılarla görüşmek için görüntülü sohbet uygulamaları:

Azar:

Azar uygulamasının reklamlarını bir dönem her sosyal medya platformunda görmüştük. 190’dan fazla ülkeden farklı kişilerle tanışmanızı sağlayan uygulama, yeni arkadaşlıklar kurmak veya dil geliştirmek için kullanılıyor. Diğer uygulamalara göre örüntülü sohbet Azar ile daha interaktif ve hızlı oluyor. Uygulamayı açtıktan sonra biriyle eşleşmeyi bekliyorsunuz Eşleşince de konuşmaya başlayabilirsiniz.

Azar indir:

WeChat:

WeChat diğer görüntülü sohbet uygulamaları arasından tarzıyla sıyrılıyor. Bir sohbet uygulamasından daha çok sosyal medya platformu gibi çalışıyor. Uygulama içerisinde görüntülü sohbet yapabileceğiniz gibi; haber okuyabilir, arkadaşlarınızla oyunlar da oynayabilirsiniz. Sosyalleşmek için de kullanılabilecek uygulama, farklı ülkelerden kişileri bir araya getiriyor.

WeChat indir:

Snapchat:

Snapchat aslında tam bir görüntülü görüşme uygulaması olmasa da arkadaşlarınızla eş zamanlı videolar paylaşabileceğiniz bir platform. Bu nedenle yurt dışında sırf Snapchat üzerinden mesajlaşanlar bile var. Özellikle Amerika’da bir hayli popüler olan uygulama ülkemizde çok ilgi görmemişti. Yine de yabancılarla tanışmak için kullanılabilecek uygulamalardan biri.

Snapchat indir:

JusTalk:

Kullanımı basit, güvenilir ve bir o kadar eğlenceli. Yüksek kalitede video görüşmeleri yapmak, arkadaşlarınızla veya farklı kişilerle görüşmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda video görüşmesi yaparken birçok çıkartma kullanabilir veya anlık fotoğraflar çekebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için karşı tarafın da JusTalk indirmesine gerek yok. Ekstra bir bağlantı ile anında görüşmeye başlayabilirsiniz.

JusTalk indir:

ICQ:

Bir kuşağın tüm gençliğini ele geçiren ICQ, şimdi de mobil mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması olarak yoluna devam ediyor. Onu diğer uygulamalardan ayıran temel özelliği ise oldukça basit ve güvenilir kullanımı olması. Yaptığınız tüm görüntülü görüşmeler özel olarak şifreleniyor. Bunun yanında yüksek kalitede görüntülü görüşme yapmanızı sağlıyor. Ayrıca 3D animasyonlar da oluşturabilirsiniz.

ICQ indir:

Line:

Dünya çapında bir üne sahip olan Line bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinse de, aslında görüntülü sohbet ve sesli aramalar yapabileceğiniz bir uygulama. Arkadaşlarınızla veya Line üzerinden iletişim kurduğunuz diğer kişilerle görüntülü sohbet etme imkanı sunuyor. Line’ı popüler yapan çıkartmalarını da bu görüşmeler sırasında bol bol kullanabilirsiniz. Line tamamen ücretsiz bir uyglama.

Line indir:

Viber:

2013 yılında yayın hayatına başlayan Viber, şimdilerde 500 milyondan fazla indirmeye sahip popüler bir görüntülü sohbet uygulaması. Ücretsiz olarak sınırsız sayıda uluslararası görüntülü görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Güvenlik açısından da yaptığınız tüm görüşmeler şifreleniyor. Güvenilir olması ve basit kullanımı ile en iyi görüntülü sohbet uygumaları arasında yer alıyor.

Viber indir:

Tango:

Dünya genelinde 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip Tango, yeni nesil en popüler görüntülü sohbet uygulamalarından biri. Canlı yayınlar ile yepyeni kişilerle tanışabilir ve hatta bu canlı yayınlardan para kazanan bir yayıncı bile olabilirsiniz. Tango çok amaçlı bir uygulama olup, ücretsiz olmasından dolayı yine listede yer alması gereken popüler uygulamalardan biri.

Tango indir:

En iyi görüntülü sohbet uygulamaları bu şekilde. Yeni arkadaşlıklar kurmak veya sevdiklerinizle özel görüntülü sohbetler gerçekleştirmek için yukarıdaki ücretsiz mobil uygulamalardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Uygulamaların tamamı ücretsiz ve milyonlarca kullanıcıya sahipler.