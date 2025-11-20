Tümü Webekno
Gözlüksüz 3D Oyun Oynatabilen Yeni El Konsolu Tanıtıldı [Video]

Kickstarter üzerinden destek bekleyen yeni el konsolu Abxylute 3D One, gözlük takmadan oyunları 3D deneyimlemenize olanak tanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Abxylute 3D One, Kickstarter’da görücüye çıkar çıkmaz oyun sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Windows tabanlı ilk gözlüksüz 3D oyun cihazı olarak duyurulan bu el konsolu, Avatar sonrası popülerliğini yitiren 3D deneyimini modern teknolojiyle yeniden canlandırmayı hedefliyor. CES 2025’te “Sunday Dragon” kod adıyla yalnızca bir prototip olarak tanıtılan cihaz, şimdi Abxylute tarafından hayata geçirilmiş durumda ve oyunlardan filmlere kadar tüm içerikleri gözlüksüz 3D olarak sunuyor.

Cihazın kalbinde, göz takibi yapan kameralar ve gelişmiş lentiküler lens teknolojisi bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar için oldukça etkileyici bir derinlik hissi oluşuyor. Abxylute, yazılım tarafında da önemli adımlar atarak 50’den fazla Steam oyununu 3D için optimize etmiş durumda. ELDEN RING, Baldur’s Gate 3 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi dev oyunlar doğrudan oyun motorundan alınan derinlik verileriyle daha net, daha hızlı ve daha düşük gecikmeli bir 3D deneyimi sunuyor. Diğer tüm içerikler ise yapay zekâ ile anında 2D’den 3D’ye dönüştürülebiliyor.

Abxylute 3D One tanıtım videosu:

Abxylute 3D One, 120Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik özel bir ekran, çıkarılabilir kontrol cihazları ve 1,11 kg ağırlığıyla geliyor. Arka taraftaki kickstand ve manyetik klavye desteği sayesinde cihaz, bir Windows tablet gibi de kullanılabiliyor. Dilerseniz gözünüz yorulduğunda üstteki fiziksel anahtarla 3D modu kapatmanız da mümkün.

Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB depolama ile güçlendirilen cihaz, performans kadar verimlilik de sunuyor. Hall-effect analoglar ve geniş dokunmatik yüzey içeren çıkarılabilir kontrol cihazları, hem elde hem masaüstünde esnek kullanım sağlıyor. Kickstarter’da 1.499 dolarlık erken destekçi fiyatıyla satışa çıkan Abxylute 3D One’ın perakende fiyatı 1.799 dolar olacak. İlk 80 cihaz Aralık ayında, diğer siparişler ise Şubat ayında gönderilmeye başlayacak.

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi! The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!
[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı [Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Peki siz Türkiye'de satışa sunulsa böyle bir cihazı satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

