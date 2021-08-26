Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dünyada ilk defa ülke tanıtımı için FPV droneların kullanılacağı Türkiye Drone Festivali kapılarını yarın açacak.

Drone teknolojisi son yıllarda gittikçe hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Artık hem hobi anlamında hem de kullanım alanı anlamında çok daha geniş bir yelpazeye hitap eden bu teknoloji harikaları bu defa bir festivalin konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Drone Festivali yarın başlayacak. Etkinliğin bitiş tarihi ise 28 Ağustos olarak belirtildi. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel FPV drone pilotları, ülkemizin en önemli destinasyonlarının tanıtımı için rekabet edecek.

12 şehirde şenlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, yaptığı açıklamada "Drone'lar Türkiye için uçuyor. İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye Drone Festivali yarın başlıyor. Dünyaca ünlü FPV drone pilotlarının katılacağı festivalde, 12 şehrimizde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde ülkemizin zenginliklerini birlikte izleyeceğiz." dedi.

Yarışmacıların mücadele edeceği 12 şehrin Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olacağı belirtilirken, çekimler tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Festivalde yer alacak olan pilotlar İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Calas Feuille, Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak olarak açıklandı.

Görüntüler internetten izlenebilecek

12 FPV drone pilotu, Türkiye'nin güzelliklerini kendi perspektiflerinden yansıtmaya çalışarak rekabet edecek. Çekilen görüntüler, 20-25 Eylül tarihleri arasında turkdronefest.com adlı internet sitesinden yayınlanacak.

Yarışmanın kazananını da bu internet sitesi üzerinden yapılacak olan oylama belirleyecek. Siteyi ziyaret eden vatandaşların vereceği oylar ile festivalin kazananı belli olacak. Yarışmanın sonunda yapılacak olan ödül töreni ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.