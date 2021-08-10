Paris Saint-Germain, Messi Transferini Videoyla Duyurdu

Barcelona’ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin PSG’ye transferi kulüp tarafından paylaşılan bir videoyla resmen duyuruldu. Videoda Messi’nin 30 numara forma giydiği görüldü.

Futbol dünyasının en efsane isimlerinden birisi olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, geçtiğimiz gün sürpriz bir haberle gündemlere düşmüştü. Yıllardır Barcelona’da forma giyen yıldız, futbol kulübüyle yollarını ayıracaklarını açıklamıştı. Messi, kulüpten ayrılacağı açıklamasını yaparken de göz yaşlarını tutamamıştı.

Bu olayın ardından en azından gördüğümüz kadarıyla olaylar bir hayli gelişti. Lionel Messi, Barcelona’dan ayrılacağını açıklar açıklamaz Katar Kulübü Al Sadd’dan oyuncuya 1 milyar dolarlık teklif geldi. Messi bu teklifi karşılamazken kulisler, yıldızın Paris Saint-Germen’e transfer olacağını iddia etti. Bu iddia gerçeğe dönüştü ve Paris Saint-Germen ve Messi, sözleşmeyi imzaladı.

PSG tarafından yayınlanan Messi transferi videosu:

Paris Saint-Germen, 6 kez Ballon D’or kazanan Lionel Messi transferini de resmen açıkladı. Transfer haberi, kulübün internet sitesinde yayınlandı. Kulübün sosyal medya hesaplarında da Messi transferine özel çekilen bir video paylaşıldı. Video, Messi transferini duyuruyor olsa da yaklaşık 2 dakikalık videoda Messi, yalnızca 10 saniye gözüküyordu.

Paris Saint-Germain’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Lionel Messi ve PSG arasında bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık bir anlaşma sağlandı. Basına yansıyan haberlere göre Lionel Messi, bu anlaşma kapsamında her yıl 35 milyon Euro kazanacak. Messi, videoda da görüldüğü üzere Barcelona’da yıllardır giydiği 10 numaraya veda edecek. Yıldız, 30 numarayla sahada yer alacak.