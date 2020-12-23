GPD Win 3 PC Oyunlarını Avuçlarınızın Arasına Getirecek

GPD Win 3 adlı taşınabilir oyun bilgisayarı, AAA PC oyunlarını bir el cihazında 60 FPS ile oynatmayı vadediyor. Windows 10 ile çalışan cihazın seri üretimi ise şu an için mevcut değil.

Akıllı telefonların hemen her cepte yer almaya başlamasıyla birlikte taşınabilir oyun konsollarına olan ilgi bir anda yok oldu. Ancak henüz geliştirme aşamasında olan GPD Win 3 adlı taşınabilir oyun bilgisayarı (evet, konsol değil bilgisayar), mobil oyun deneyimini yeniden bambaşka bir noktaya getirebilir.

5,5 inçlik HD çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan GPD Win 3, ekran konusunda akıllı telefonların gerisinde kalıyor olsa da sunmuş olduğu özellikler ile akıllı telefonların birkaç adım önüne geçiyor. Her şeyden önce GPD Win 3, bir 11. nesil Intel Core i5-1135G7 ya da Intel Core i7-1165G7 işlemciden güç alıyor. Bu nedenle de Android işletim sistemi ile değil, Windows 10 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor.

Taşınabilir oyun bilgisayarı: GPD Win 3

GPD Win 3, grafik gücünü Intel Xe GPU’dan aldığı için bir oyun bilgisayarına kıyasla sınırlı, akıllı telefona kıyasla ise oldukça yüksek bir grafik performansı sunuyor. Ayrıca bu küçük cihazın içinde 16GB LPDDR4-4266 RAM ve 1TB PCIe 3.0 SSD gibi etkileyici donanımlar da bulunuyor. Ayrıca daha iyi bir performans için PCIe 4.0 SSD de tercih edebiliyorsunuz.

GPD’ye göre Win 3, pek çok AAA oyunu 60 FPS’in üzerinde oynatabilecek. Şirket, örnek olarak gösterdiği videolarda Win 3’ün GTA V ve Monster Hunter World gibi oyunları yaklaşık 50 FPS, Battlefield 1 ve Borderlands 3'ü ise yaklaşık 60 FPS’te çalıştırabildiğini gösterdi. Ancak hedefiniz Cyberpunk gibi daha da üst düzey oyunları oynamaksa, Win 3 doğru bir tercih olmayabilir.

Win 3, Nintendo Switch benzeri ortada ekran, yanlarda kontrol tuşları bulunan bir tasarıma sahip. Cihazın farkı, ekranın yukarı kaydırılabiliyor ve altından QWERTY klavye çıkıyor olması. Win 3’ün Windows 10 ile çalıştığını düşünürsek QWERTY klavyenin not alma gibi işlevler için faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Üzerinde varsayılan olarak USB Type-A, 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı opsiyonları bulunan Win 3, bağlanabildiği port sayesinde HDMI ve USB Type-C bağlantı desteği de sunuyor. Henüz geliştirime aşamsında olan GPD Win 3, yakında Indiegogo’da fon toplamaya başlayacak. Cihaz için belirlenen başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı.