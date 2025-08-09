OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT kullanıcılarının şikâyetlerinin ardından GPT-5 dağıtımı üzerinde birtakım değişiklikler yaptıklarını açıkladı.

OpenAI, geçtiğimiz günlerde ChatGPT’nin yeni GPT-5 modelini tanıttığında, GPT-5'in eski tüm modellerin yerini alacağını açıklamıştı ancak birçok kullanıcı diğer eski modellerle birlikte GPT-4o’yu geri istediğini söyleyince şirket geri adım attı.

Sam Altman, GPT-5’in genel olarak daha iyi olmasına rağmen, insanların GPT-4o’daki bazı özellikleri çok sevdiğini ve bunu istemelerine kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. GPT-4o, şimdilik sadece aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus abonelerine yeniden açılacak. Ne kadar süreyle açık kalacağı ise belli değil.

GPT-5 de daha akıllı hâle getiriliyor

Sam Altman ayrıca kullanım limitlerinde de düzenleme yapıldığını ve Plus kullanıcılarının GPT-5’i artık daha yüksek kullanım limiti kapsamında deneyebileceğini ve perde arkasında yapılan iyileştirmelerle GPT-5’in “daha akıllı” hâle geldiğini de açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün GPT-5, kullanıma sunulmasının ardından kullanıcıların eleştiri yağmuruna maruz kalmıştı. Birçok kullanıcı yeni modelin eski modellerden hiçbir farkı olmadığını düşünüyordu. Dahası eski modellerin her biri alanında uzmanlaştırılmış ve özel olarak eğitilmiş modellerdi ancak şimdi şirket tek bir model kullanımına zorunlu tuttuğundan eski sohbetler de otomatikmen GPT-5'e taşınmıştı.

Peki siz Sam Altman'ın geri adım attığı değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.