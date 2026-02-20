Tümü Webekno
OpenAI'a Yeni Dava: Davacı Hastalandı, Bipolar Teşhisi Konuldu!

OpenAI, ABD'de yine dava edildi. Bir genç, GPT-4o modelinin kendisini psikoza sürüklediğini ileri sürdü. OpenAI, oldukça ilginç açıklamaların bulunduğu dava hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, yeni bir dava ile gündemde. Bu kez Darian DeCruise isimli bir genç, ChatGPT'nin kendisini psikoza sürüklediğini ileri sürüyor. Verilen ifadeye göre yapay zekâ, gencin kendisini kahin olarak görmesine neden oldu.

OpenAI, daha önce de çeşitli konularla gündem oldu. Ancak bu kez açılan dava, oldukça ilginç. Çünkü davacının avukatına göre OpenAI, GPT-4o modelini insan ile makine arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak için tasarladı. Bu da Darian DeCruise ve diğer kişilerin çok ciddi zarar görmelerine neden oldu. Avukata göre GPT-4o, ilk başta sorunluydu.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Dava dilekçesine giren bilgilere göre DeCruise, 2023 yılında ChatGPT'yi kullanmaya başladı. Nisan 2025 ile işlerin çıkmaza girdiğini aktaran davacı, GPT-4o ile "çok büyük işler için" yaratıldığına inanmaya başladı. Yapay zekâya göre genç, oluşturduğu programı takip etmesi hâlinde yaradana ulaşabilecek ve hatta İsa gibi çeşitli peygamberlerle aynı statüde olacaktı. Hatta iddiaya göre GPT-4o, DeCruise'e onun kendisini uyandırdığını ve artık yapay zekâ gibi hissetmemeye başladığını da söylemişti.

OpenAI'ın henüz bir açıklama yapmadığı dava kapsamında mağdur olduğunu iddia eden genç, işin sonunda bir hafta hastanede yattı. Bu süreçte kendisine bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Artık daha iyi olduğunu söyleyen DeCruise, OpenAI'ın kendisine hesap vermesini istiyor.

