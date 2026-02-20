Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Perplexity'nin Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet, Sonunda iPhone'lara Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Perplexity'nin yapay zekâ tarayıcısı Comet'in iPhone'lara sunulacağı açıklandı. Ne zaman geleceği de belli oldu.

Perplexity'nin Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet, Sonunda iPhone'lara Geliyor! İşte Çıkış Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen yapay zekâ firmalarıdnan biri olan Perplexity, geçtiğimiz yıl piyasadaki ilk yapay zekâ tarayıcılarından biri olan Comet’i piyasaya sürmüştü. Bu tarayıcıyı kullanırken yapay zekâ size yardımcı olabiliyordu. Comet, en başlarda MacBook bilgisayarlar için çıkmıştı ancak Apple'ın telefonlarında yoktu.

Şimdi ise bu konuda kullanıcıları çok sevindirecek bir haber geldi. Comet’in çok yakında iPhone cihazlarda kullanıma sunulacağı görüldü. Yakında yapay zekâ tarayıcısının avantajlarından iPhone’unuzdan yararlanabileceksiniz.

11 Mart’ta iPhone’lara gelecek

Ekran Resmi 2026-02-20 09.11.59

Perplexity, Comet tarayıcısını iPhone’lar için sunulan App Store mağazasında ön sipariş olarak listeledi. Bu listelemeye baktığımızda Perplexity Comet’in iPhone versiyonunun 11 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini görebiliyoruz. Yani çok kısa bir süre sonra iPhone’lar için çıkmış olacak. Paylaşılan ekran görüntülerinden iPhone’da nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Gelen bilgilere göre Comet, iPhone’larda da tıpkı Mac’te olduğu gibi Perplexity’den güç alan arama ve sohbet özelliklerine odaklanacak. Yapay zekâ aramaları, özetleme, alışveriş yardımı, takvim yardımı, yapay zekânın sizin yerinize işlemleri yerine getirmesi gibi çok sayıda özelliğe erişmeniz mümkün olacak. Comet’in hâlihazırda Mac, Windows ve Android’de erişilebilir olduğunu belirtelim. Tek eksik iPhone’du.

Yapay Zekâ Gerçekten Şirketlerde Verimliliği Artırıyor mu: İşte Çok Şaşıracağınız Araştırma Sonuçları Yapay Zekâ Gerçekten Şirketlerde Verimliliği Artırıyor mu: İşte Çok Şaşıracağınız Araştırma Sonuçları
iPhone Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com