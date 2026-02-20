Perplexity'nin Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet, Sonunda iPhone'lara Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Perplexity'nin yapay zekâ tarayıcısı Comet'in iPhone'lara sunulacağı açıklandı. Ne zaman geleceği de belli oldu.

En önde gelen yapay zekâ firmalarıdnan biri olan Perplexity, geçtiğimiz yıl piyasadaki ilk yapay zekâ tarayıcılarından biri olan Comet’i piyasaya sürmüştü. Bu tarayıcıyı kullanırken yapay zekâ size yardımcı olabiliyordu. Comet, en başlarda MacBook bilgisayarlar için çıkmıştı ancak Apple'ın telefonlarında yoktu.

Şimdi ise bu konuda kullanıcıları çok sevindirecek bir haber geldi. Comet’in çok yakında iPhone cihazlarda kullanıma sunulacağı görüldü. Yakında yapay zekâ tarayıcısının avantajlarından iPhone’unuzdan yararlanabileceksiniz.

11 Mart’ta iPhone’lara gelecek

Perplexity, Comet tarayıcısını iPhone’lar için sunulan App Store mağazasında ön sipariş olarak listeledi. Bu listelemeye baktığımızda Perplexity Comet’in iPhone versiyonunun 11 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini görebiliyoruz. Yani çok kısa bir süre sonra iPhone’lar için çıkmış olacak. Paylaşılan ekran görüntülerinden iPhone’da nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Gelen bilgilere göre Comet, iPhone’larda da tıpkı Mac’te olduğu gibi Perplexity’den güç alan arama ve sohbet özelliklerine odaklanacak. Yapay zekâ aramaları, özetleme, alışveriş yardımı, takvim yardımı, yapay zekânın sizin yerinize işlemleri yerine getirmesi gibi çok sayıda özelliğe erişmeniz mümkün olacak. Comet’in hâlihazırda Mac, Windows ve Android’de erişilebilir olduğunu belirtelim. Tek eksik iPhone’du.