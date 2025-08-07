OpenAI’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni dil modeli GPT-5, resmi duyurusu yapılmadan önce gündeme oturdu. Henüz tanıtılmadan bazı teknik detayların ortaya çıkması, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Sızan bilgiler, modelin farklı kullanım senaryolarına özel olarak tasarlandığını gösteriyor.

OpenAI’ın merakla beklenen yeni modeli GPT-5 hakkında ilk bilgiler, GitHub’a yanlışlıkla yüklenen bir blog yazısıyla ortaya çıktı. Kısa sürede silinen bu içerik, önce Reddit’te fark edildi, ardından da teknoloji basınının radarına girdi.

Sızdırılan bilgilere göre GPT-5, farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş dört ayrı versiyonla karşımıza çıkacak. Ana sürüm olan GPT-5, özellikle çok adımlı işlemler ve mantık gerektiren görevler için hazırlanmış gibi görünüyor.

Dört ayrı versiyonla karşımıza çıkıyor

Sızdırılan bilgilere bakılırsa GPT-5-mini, daha uygun maliyetli senaryolar için hafif yapısıyla dikkat çekiyor. GPT-5-Nano ise hızın ve düşük gecikmenin ön planda olduğu uygulamalara hitap ediyor. GPT-5-Chat tarafında ise, özellikle şirketler düşünülmüş; çoklu ortam desteği ve bağlama duyarlı konuşma yetenekleriyle kurumsal kullanıma odaklanıyor.

Belgelerde GPT-5’in, yazılım üretme kabiliyeti, mantık yürütme yeteneği ve genel kullanım deneyimi açısından önceki modellere göre daha gelişmiş olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda daha az komutla daha karmaşık işleri halledebilen ve daha bağımsız bir dijital asistan gibi davranabilen bir yapıya sahip olduğu da dikkat çekiyor.

Öte yandan GPT-5’in performansındaki artışın sınırlı kalabileceği söyleniyor. Şirketin yaptığı iç testlerde, modelin matematik, kodlama ve komut uygulama gibi alanlarda ilerleme kaydettiği, ancak bu gelişmelerin GPT-3’ten GPT-4’e geçişte yaşanan sıçrama kadar belirgin olmadığı ifade ediliyor. Daha önce GPT-5 adayı olarak değerlendirilen “Orion” kod adlı modelin ise beklentileri karşılamadığı için GPT-4.5 adıyla sınırlı süreliğine kullanıma sunulduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda mantık odaklı geliştirilen o1 ve o3 sürümleri bazı görevlerde iyi sonuçlar verse de, günlük sohbetlerde yetersiz kalmış. Özellikle o3-pro modelinin, basit bir selamlamayı bile gereksiz şekilde fazla işlem gücüyle üretmesi dikkat çekmiş.

Yeni modelin işlem gücünü yapılacak görevin karmaşıklığına göre dinamik olarak ayarlayabildiği de belirtiliyor. Bu sayede önceki sürümlerde karşılaşılan “gereksiz işlem yükü” gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Her ne kadar sızdırılan belge kısa süre içinde kaldırılmış olsa da, ortaya çıkan bilgiler GPT-5’in büyük bir sıçrama yerine daha çok aşamalı bir gelişime odaklandığını gösteriyor diyebiliriz. Modelin tam performansı ise resmi tanıtımın ardından netleşecek.