Yapay zekâ alanında açık kaynaklı modellerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Şirketler, bu modelleri kendi ekosistemlerine entegre ederek yerel çalışma imkanlarını artırıyor. Son olarak ise Microsoft, bu alanda dikkat çeken yeni bir adım attı. Şirket, OpenAI’ın geliştirdiği açık kaynaklı gpt-oss-20b modelini Windows platformuna entegre etti.

Microsoft, OpenAI tarafından geliştirilen açık kaynaklı yeni yapay zekâ modelini Windows kullanıcılarının erişimine sundu. Microsoft’un erişime açtığı bu model, bilgisayarda yerel olarak çalışabiliyor ancak güçlü donanım gereksinimleri nedeniyle yalnızca belirli cihazlarda sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı açık kaynak yapay zekâ modeli gpt-oss-20b, artık Windows kullanıcılarının da erişimine açık. Microsoft, bu yeni modeli Windows AI Foundry üzerinden sunmaya başladı. Ayrıca modelin yakında macOS cihazlara da geleceği paylaşılan bilgiler arasında.

Yalnızca güçlü ekran kartlarında çalışıyor

Yeni model, özellikle kod çalıştırma ve çeşitli araçları kullanma gibi görevlerde verimli çalışacak şekilde tasarlanmış. Modeli kullanabilmek için bilgisayarda en az 16 GB VRAM bulunması gerekiyor. Bu da, yalnızca üst seviye NVIDIA ya da Radeon grafik kartlarına sahip cihazlarda çalışabileceği anlamına geliyor.

Microsoft, gpt-oss-20b modelini bilgisayarda yerel olarak çalışacak şekilde optimize ettiğini söylüyor. Şirket ayrıca ilerleyen zamanlarda daha fazla cihaz için destek sunulmasının da gündemde olduğunu belirtiyor. Bu da modelin gelecekte Copilot Plus cihazlara entegre edilebileceğini düşündürüyor.