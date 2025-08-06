OpenAI bu hafta tabiri caizse resital sunuyor. Dün, biri Apple’ın Mac’lerinde sorunsuz çalışan iki yeni açık kaynak yapay zekâ modelini duyuran şirket, bugün ise merakla beklenen GPT-5 modelinin tanıtım tarihini açıkladı.
OpenAI'ın resmî X hesabından yaptığı duyuruda "LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT" ifadeleri kullanıldı. "S" harfinin yerine "5" konulması, yeni model GPT-5'in tanıtılacağını net bir şekilde gösteriyor.
GPT-5, 7 Ağustos 20.00'da tanıtılıyor
ChatGPT, ilk olarak Kasım 2022’de GPT-3.5 ile piyasaya çıktığında büyük ses getirmişti. Ardından Mart 2023’te GPT-4 geldi. Bu tarihten sonra OpenAI, GPT-4o, GPT-4.5, GPT-4.1 ve o4-mini gibi birçok ara model çıkardı. Tüm bu modellere rağmen herkesin beklentisi devrim yaratması beklenen GPT-5 üzerineydi.
Yarın yani Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam 20.00'da gerçekleşecek olan OpenAI canlı yayınında GPT-5 nihayet tanıtılacak. OpenAI bu yayında yeni modeli ve bu modelin neler yapabildiğini anlatacak.
OpenAI CEO’su Sam Altman, yılın başında GPT-5’le ilgili bazı ipuçları vermişti. Söylemlerine göre GPT-5 ile ChatGPT’nin nasıl düşündüğünü daha iyi anlayabileceğiz. Ayrıca farklı modellerin güçlü yönlerini tek bir çatı altında birleştiren bir yapı da bizi bekliyor.
Peki sizin GPT-5'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.