OpenAI, resmî X hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla GPT-5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı. İşte tanıtım tarihi ve detaylar!

OpenAI bu hafta tabiri caizse resital sunuyor. Dün, biri Apple’ın Mac’lerinde sorunsuz çalışan iki yeni açık kaynak yapay zekâ modelini duyuran şirket, bugün ise merakla beklenen GPT-5 modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

OpenAI'ın resmî X hesabından yaptığı duyuruda "LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT" ifadeleri kullanıldı. "S" harfinin yerine "5" konulması, yeni model GPT-5'in tanıtılacağını net bir şekilde gösteriyor.

GPT-5, 7 Ağustos 20.00'da tanıtılıyor

ChatGPT, ilk olarak Kasım 2022’de GPT-3.5 ile piyasaya çıktığında büyük ses getirmişti. Ardından Mart 2023’te GPT-4 geldi. Bu tarihten sonra OpenAI, GPT-4o, GPT-4.5, GPT-4.1 ve o4-mini gibi birçok ara model çıkardı. Tüm bu modellere rağmen herkesin beklentisi devrim yaratması beklenen GPT-5 üzerineydi.

Yarın yani Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam 20.00'da gerçekleşecek olan OpenAI canlı yayınında GPT-5 nihayet tanıtılacak. OpenAI bu yayında yeni modeli ve bu modelin neler yapabildiğini anlatacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yılın başında GPT-5’le ilgili bazı ipuçları vermişti. Söylemlerine göre GPT-5 ile ChatGPT’nin nasıl düşündüğünü daha iyi anlayabileceğiz. Ayrıca farklı modellerin güçlü yönlerini tek bir çatı altında birleştiren bir yapı da bizi bekliyor.

Peki sizin GPT-5'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.