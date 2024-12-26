OpenAI'ın bir süredir eğitmekte olduğu yeni model GPT-5 için kullanılan eğitim verilerinin tükendiği iddia ediliyor.

OpenAI’nin yeni dil modeli GPT-5 bir süredir merakla bekleniyor ancak iddialara göre şirketin önünde aşması gereken önemli bir engel var.

Kod adı "Orion" olan bu yeni modelin akıl yürütme kabiliyeti ve bilgi doğruluğu konularında önemli ilerlemeler sağlaması bekleniyordu ancak eğitim sürecindeki karmaşık problemler ve kaynak kısıtlamaları şirketin bu hedeflere ulaşmasını zorlaştırıyor.

GPT-5 için sentetik veri üretimine geçildi

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan GPT-4, yüksek performansıyla hayatın her alanında kullanılmaya başlanmıştı ancak OpenAI’nin yeni modeli geliştirme süreci, beklenenden daha fazla zaman ve maliyet gerektiriyor.

The Wall Street Journal’ın raporuna göre GPT-5’in önündeki en büyük engellerden biri, yüksek kaliteli eğitim verilerinin eksikliği. Şirketin araştırmacıları, internet üzerindeki mevcut verilerin modelin gelişimini ileriye taşıyacak çeşitlilikte ve derinlikte olmadığını ifade ediyor. OpenAI bu durumu aşmak için uzmanlardan yeni içerikler oluşturmalarını talep ederek sentetik veri üretimine yönelmiş durumda.

GPT 5'in maliyeti de ciddi oranda arttı

GPT-5’in eğitim süreci yalnızca veri bulma sorunlarıyla değil, aynı zamanda yüksek maliyetlerle de dikkat çekiyor. Her bir eğitim döngüsü için yaklaşık 500 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Dahası, bu kadar büyük bir yatırım yapılmasına rağmen şimdiye kadar elde edilen sonuçlar beklenen sıçramaları gerçekleştiremedi. Bazı alanlarda kayda değer ilerlemeler sağlansa da bu gelişmeler devrim niteliğinde değil.

Başlangıçta GPT-5’in 2024 yılının sonuna kadar kullanıma sunulacağı tahmin ediliyordu ancak karşılaşılan sorunlar nedeniyle bu tarih de artık belirsiz durumda.