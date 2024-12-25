Elon Musk’ın Grok uygulaması tanıtıldı. Elon Musk’ın Grok uygulaması, metin komutlarıyla görsel oluşturma ve gerçek zamanlı veri kullanma gibi yenilikçi özellikler sunuyor.

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi Grok’un mobil uygulaması nihayet kullanıma sunuldu. Şu an yalnızca Avustralya’daki iOS kullanıcıları için beta sürecinde olan bu uygulama, kısa süre içinde dünya genelinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Grok, ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi rakipleriyle rekabete girmeye hazırlanıyor.

Grok mobil uygulaması, kullanıcılara metin yazma, özetleme, soru yanıtlama ve metin komutlarından görseller oluşturma gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Ayrıca gerçek zamanlı verilerle çalışabilme ve X platformundan veri çekebilme yeteneğine de sahip. Böylelikle daha dinamik ve güncel içerikler oluşturabiliyor olacak.

Metin komutlarıyla gerçekçi görseller oluşturacak

Daha önce yalnızca ücretli X abonelerine sunulan Grok, kasım ayında ücretsiz sürümünü test etmeye başlamıştı ve bu ayın başında tüm kullanıcılar için erişime açıldı. xAI, Grok’un erişimini daha da genişletmek için Grok.com adlı bir web sitesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Grok'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, metin komutlarından gerçekçi görseller oluşturma yeteneği. Kullanıcılar istedikleri görselleri yazılı komutlarla oluşturabilecek ve bu görseller üzerinde analizler yapabilecekler. Aynı zamanda kullanıcılar telefonlarıyla bir bitkiye odaklandıklarında, Grok anında o bitkinin türü hakkında bilgi verebiliyor olacak.