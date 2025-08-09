Geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın yeni yapay zekâ modeli GPT-5, ChatGPT’ye eklendi ve yalnızca ücretli kullanıcılara değil, ücretsiz hesap sahiplerine de açık. Tek yapmanız gereken ChatGPT hesabınızla giriş yapmak. Modeli kullanmak ücretsiz olsa da belli sınırlamalar var.
Bugün ise Microsoft, GPT-5’i kendi Copilot hizmetlerine entegre etti ve böylelikle GPT-5'i ücretsiz bir şekilde limitsiz kullanıma açmış oldu. An itibarıyla GPT-5'e Microsoft'un hizmetlerinden de erişebilirsiniz.
GPT-5'in entegre edildiği Microsoft hizmetleri:
- Copilot web sürümü (hesap girişi bile gerekmiyor)
- Windows, Mac, iPhone, Android Copilot uygulamaları
- Microsoft 365 Copilot (e-posta, belge ve dosya analizinde gelişmiş muhakeme)
- GitHub Copilot ve Visual Studio Code
- Azure AI Foundry (geliştiriciler için)
Microsoft Copilot’taki “Smart (GPT-5)” seçeneği, görevin karmaşıklığına göre hızlı yanıt veriyor ve daha derin düşünebiliyor. Ayrıca geliştiriciler de GPT-5, GPT-5 mini ve GPT-5 nano versiyonlarıyla kendi araçlarını Microsoft Copilot Studio veya Azure AI Foundry üzerinden oluşturabiliyor.