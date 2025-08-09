GPT-5, Microsoft Copilot'a Geldi: Artık Microsoft Hizmetlerinde Ücretsiz Olarak Kullanılabilecek

OpenAI'ın yeni yapay zekâ modeli GPT-5, bugün itibarıyla Microsoft'un hizmetlerine de entegre edildi. Dileyen kullanıcılar ücretsiz bir şekilde GPT-5'i Microsoft Copilot'ta da kullanabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın yeni yapay zekâ modeli GPT-5, ChatGPT’ye eklendi ve yalnızca ücretli kullanıcılara değil, ücretsiz hesap sahiplerine de açık. Tek yapmanız gereken ChatGPT hesabınızla giriş yapmak. Modeli kullanmak ücretsiz olsa da belli sınırlamalar var.

Bugün ise Microsoft, GPT-5’i kendi Copilot hizmetlerine entegre etti ve böylelikle GPT-5'i ücretsiz bir şekilde limitsiz kullanıma açmış oldu. An itibarıyla GPT-5'e Microsoft'un hizmetlerinden de erişebilirsiniz.

Copilot GPT-5

GPT-5'in entegre edildiği Microsoft hizmetleri:

  • Copilot web sürümü (hesap girişi bile gerekmiyor)
  • Windows, Mac, iPhone, Android Copilot uygulamaları
  • Microsoft 365 Copilot (e-posta, belge ve dosya analizinde gelişmiş muhakeme)
  • GitHub Copilot ve Visual Studio Code
  • Azure AI Foundry (geliştiriciler için)

Microsoft Copilot’taki “Smart (GPT-5)” seçeneği, görevin karmaşıklığına göre hızlı yanıt veriyor ve daha derin düşünebiliyor. Ayrıca geliştiriciler de GPT-5, GPT-5 mini ve GPT-5 nano versiyonlarıyla kendi araçlarını Microsoft Copilot Studio veya Azure AI Foundry üzerinden oluşturabiliyor.
En Güncel Haberler