OpenAI'ın GPT-5'i kullanıma sunmasından bu yana birçok kullanıcı beklenen seviyede olmadığı yönünde eleştirilerini yöneltiyor. Peki GPT-5'in çalışma talimatları neler?

Hafta sonu Reddit ve GitHub’da GPT-5’e ait olduğu iddia edilen bir “sistem talimatı” (system prompt) paylaşıldı. Bu talimat, ChatGPT’nin kullanıcılarla nasıl konuşacağını ve görevlerini nasıl yapacağını adım adım anlatıyor.

Reddit’teki bir kullanıcı, “GPT-5’in birebir sistem talimatı ve araç bilgilerini buldum.” dedi. Bir gün önce de aynı metin GitHub’da ortaya çıktı. Metin, “Sen ChatGPT’sin, GPT-5 modeline dayanan…” diye başlıyor ve Haziran 2024'e kadar olan bilgiyle eğitildiğini belirtiyor. Kişilik ayarı ise “v2” olarak geçiyor, bu da ChatGPT’nin zaman içinde değiştiğini gösteriyor.

GPT-5 için belli başlı talimatlar belirlenmiş

İçerikte dikkat çeken bir kural ise GPT-5’e “İstersen yapabilirim”, “Bunu ister misin?” gibi cümleleri kurmaması söylenmiş. Ayrıca eğer bir adım çok barizse doğrudan yapması, soruları ise en başta sorması talimatı verilmiş. Görsel üretimle ilgili uzun yönergeler de var.

Yine de bu sızıntının gerçekliği tartışmalı. Bazı uzmanlar bunun sahte bir metinden ibaret olabileceğini söylüyor. OpenAI ise henüz resmî bir açıklama yapmadı. Üstelik şirketin resmî açıklamalarında GPT-5’in tek bir sabit talimatla değil, “yönlendirme sistemi”yle çalıştığı vurgulanıyordu.

Gerçek olsa bile bu talimatlar modelin her yeni sürümünde değişebilir. Kısacası elimizde ya çok nadir bir içeriden bilgi var ya da... İnternette usta işi bir kurgu dönüyor.