GPT-5 her ne kadar piyasaya sürüldüğünde beklentilerin altında kalsa da birçok testte eski modellere kıyasla daha iyi durumda. Peki bu iyi sonuçlarının arkasında tam olarak ne var?

OpenAI son dönemde GPT-5'in çıkışındaki başarısızlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kullanıcı, kişilik eksikliğine ve insanları modelden soğutan diğer değişikliklere atıfta bulunarak GPT-5'in yetersiz olduğunu iddia etti.

Derinlemesine araştırma gibi işlerle ilgileniyorsanız veya etik ya da bilimsel kavramları anlamaya çalışıyorsanız, dürüst ve doğrudan yanıtlar istersiniz. GPT-5 ise önceki modellere kıyasla her etkileşimde daha kısa ve öz bir tavır sergiliyor.

Bu noktada varsayılan GPT-5 modeli isteklerinize göre en iyi modeli otomatik olarak seçse de, istediğiniz zaman "GPT-5 Thinking" moduna geçme seçeneğiniz var ve emin olun bu içeriğimizden sonra geçmek isteyeceksiniz. Hadi gelin, GPT-5 Thinking'in, o3 ve o4-high-mini gibi eski düşünme modellerine kıyasla ne gibi iyileştirmeler sunduğuna daha yakından bakalım.

GPT-5 eski modellerden daha fazla "kişiliğe" sahip

GPT-5, GPT-4o'ya göre daha dobra ve mesafeli bir izlenim verse de gözlemlerimizde o3, o4-mini-high ve diğer eski düşünme modellerinden aslında daha fazla kişilik sergiliyor.

Örneğin hem o3 hem de GPT-5 ile herhangi bir konuda beyin fırtınası yaparken, o3 hiçbir samimiyet göstermeden doğrudan konuya girerken GPT-5 ise sohbete daha yatkın, hatta biraz pohpohlayıcı bir tonla başlıyor. GPT-5 bu sohbet tarzını diyalog boyunca sürdürürken, o3 daha mekanik kalıyor.

Kısacası GPT-5, âdeta 4o'nun sıcakkanlılığı ile o3'ün ruhsuzluğu arasında bir denge kuruyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğu ise tamamen kullanıcının beklentisine bağlı.

GPT-5'in düşünce zinciri daha derin ve anlaşılır

GPT-5 Thinking'in düşünce zinciri eski modellere kıyasla çok daha başarılı. Yapılan testlerde GPT-5 Thinking, sorgular üzerinde sadece daha uzun düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda o3'e göre çok daha ayrıntılı ve okunabilir bir düşünce akışı sunuyor.

Herhangi bir senaryo üzerinde o3 sadece dört saniyede kısa bir cevap verirken GPT-5 Thinking ise 40 saniyeyi aşkın süre içinde, her biri neredeyse tam bir paragraf uzunluğunda olan beş maddelik bir yanıt üretiyor.

Sonuçların her ikisi de mükemmel olmasa da genel olarak spekülatif çıkarımlar dengeli durumda. Yine de çoğu durumda GPT-5'in yanıtlarını okuyup anlamak çok daha kolay.

Çoğu zaman aynı cevap o3'e kıyasla daha hızlı geliyor

Detaylı sorgularda GPT-5 daha uzun düşünüyor olsa da doğrudan sorularda durum tamamen farklı. Eğer cevap basitse GPT-5 genellikle yanıtı daha hızlı veriyor.

Yan yana karşılaştırıldığında o3'ün yaratıcı düşünme eğilimi, bazen hızlı ve net cevaplar vermesine engel olabiliyor ama GPT-5 sorguların basitliğini daha iyi kavradığından sonuca çok daha hızlı ulaşıyor.

GPT-5 daha az halüsinasyon görüyor

Birçok kişi GPT-5'in daha az yaratıcı olduğunu söylüyor ve bu, Thinking modelinde bile büyük ölçüde doğru. Burada es geçilmemesi gereken önemli nokta ise şu; daha az yaratıcı olması, GPT-5 Thinking'in bir şeyler uydurma ihtimalinin de daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Bazı yaratıcı projelerde GPT-5'in bu mekanik yaklaşımı engel oluşturabilir ancak o3'teki gereğinden fazla yaratıcılık da birçok kez hatalı sonuçlara ve halüsinasyona yol açıyordu.

GPT-5 talimatları daha iyi takip ediyor

GPT-5, talimatları uygulama konusunda eski modellere kıyasla çok daha tutarlı. o3 ve benzeri eski modeller, ya talimatları görmezden geliyor ya da bazı aşamaları atlıyordu. GPT-5 ise istediğiniz şeyi yapma konusunda çok daha başarılı.

Yani çok net komutlar içeren sorgularınızda GPT-5 genellikle daha etkileyici sonuçlar sunuyor ancak sohbet veya yaratıcılık gerektiren konularda hangi modelin daha iyi sonuç vereceği biraz size ve şansa kalmış bir durum.

Sonuç olarak GPT-5, beklentilerin çok yükseltilmesi nedeniyle biraz bu beklentilerin altında ezildi. Ayrıca her şeyi tek bir otomatik model altında birleştirme fikri de pek sevilmedi. Yine de birçok konuda çok daha iyi bir model olduğunda hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum.