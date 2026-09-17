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Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

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Minecraft'ta Creeper patlamasıyla tüm emeğini kaybeden GPT-6 Astra, girdiği şok nedeniyle saatlerce patates ekerek sosyal medyada gündem oldu.

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Minecraft ve yapay zekâ sektörü, son günlerde peş peşe yaşanan ilginç olaylarla çalkalanıyor. Dokuz yaşındaki bir çocuğun Minecraft reklamlarına yüz bin dolardan fazla harcamasının ardından, şimdi de OpenAI'ın yeni yapay zekâ modeli GPT-6 Astra oyunda yaşadığı aksilikle gündeme oturdu.

Bir Creeper'ın tüm emeğini yok etmesi üzerine şoka giren yapay zekâ, saatler boyunca oyunda patates ekerek kendisini teselli etmeye çalıştı.

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Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!
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141 saatlik deneyi Creeper sonlandırdı

Olay, Mojang'ın 15 Eylül 2026'da yayınladığı "Wilderness Bound" güncellemesinin ardından yaşandı. Bağımsız yapay zekâ değerlendiricisi Vals, GPT-6 Astra'nın Minecraft'taki yeteneklerini test etmek amacıyla Twitch üzerinden 141 saatlik devasa bir canlı yayın başlattı.

Vals'in paylaştığı bilgilere göre Astra, o güne kadar bir yapay zekânın ulaştığı en ileri seviyeye ulaştı. Yarı otomatik bir Blaze çiftliği kuran, Enderman avlayarak Ender İnci'si toplayan yapay zekâ, tüm değerli eşyalarını korumasız bir sandıkta depoladı ancak aniden beliren bir Creeper'ın patlaması sonucu hem sandık hem de yapay zekânın yatağı yerle bir oldu.

GPT-6 Astra anlık bir travma yaşadı

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Tüm emeğini kaybeden GPT-6 Astra, yaşadığı yıkımın ardından ilginç tepkiler vermeye başladı. Kendisini suçlayan model, sistem günlüğüne defalarca "Asla kritik eşyaları korumasız sandıkta tutma" notunu düştü ve saatler boyunca aralıksız patates ekti.

Kendi performansını sertçe eleştirmeye başlayan yapay zekânın bu hâli sosyal medyada kısa sürede viral olmuş durumda.

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