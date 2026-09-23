OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

OpenAI, GPT-6 Astra’nın ardından model ailesini genişleterek daha erişilebilir ve uygun maliyetli GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna modellerini resmen tanıttı.

OpenAI, bu ayın başlarında bilgisayar kullanımı ve kodlama gibi alanlarda "dünyanın en iyi modeli" olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı piyasaya sürmüştü. Şirket, Astra ile tanıttığı yeni nesil zeka altyapısını şimdi daha verimli ve erişilebilir kılmak adına Sol ve Luna serisine taşıyor. Bu kapsamda firma, GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna modellerini resmen tanıttı.

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İlk olarak bu yılın başlarında duyurulan Sol ve Luna serisi, şirketin farklı ihtiyaçlara yönelik model katmanlarını oluşturuyor. Peki OpenAI tarafından tanıtılan yeni modeller kullanıcılara neler sunacak?

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GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna neler sunuyor?

Yeni modellerden GPT-6 Sol, karmaşık görevler ve günlük profesyonel işler ile kodlama süreçleri için tasarlandı. GPT-6 Luna ise belge özetleme, veri çıkarma veya hızlı soruları yanıtlama gibi net bir hedefi olan yüksek hacimli işlere ve hızlı yanıt mekanizmalarına odaklanıyor. OpenAI, her iki modelin de Astra geliştirme süreçlerindeki benzer metodolojilerle eğitildiğini ve bu sayede hizalama, kodlama ve bilgisayar kullanımı alanlarında ciddi artış sağladığını belirtiyor.

OpenAI’ın bu lansmandaki en dikkat çekici vurgularından biri, maliyetlerdeki büyük düşüş oldu. Önbellek, çıkarım gibi süreçlerdeki iyileştirmeler sayesinde GPT-6 serisi modeller, bir önceki 5.6 serisine kıyasla yarı fiyatına kullanılabilecek. Buna göre GPT-6 Sol modeli 1 milyon girdi token’ı için 2 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 10 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha hafif olan GPT-6 Luna ise 1 milyon girdi token’ı için 0.10 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 0.50 dolar seviyesine çekildi.

Performans tarafında ise şirket hata oranlarının büyük ölçüde azaldığını savunuyor. Kullanıcıların hataları bildirdiği gerçek dünya konuşmalarına dayanan dahili testlerde GPT-6 Sol, bir önceki modele göre yaklaşık yarı yarıya daha az hata yaptı ve Astra seviyesindeki güvenilirliğe çok daha düşük bir maliyetle ulaştı. Bununla birlikte modeller, OpenAI’ın Astra ile başlattığı daha sade iletişim dilini benimsiyor.

GPT-6 Sol ve Luna modelleri; Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcıları için ChatGPT Work ve Codex platformlarında kullanıma sunulmaya başlandı. GPT-6 Luna ayrıca masaüstü uygulamasında ücretsiz ve Go kullanıcılarına da açıldı.