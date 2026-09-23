Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, GPT-6 Astra’nın ardından model ailesini genişleterek daha erişilebilir ve uygun maliyetli GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna modellerini resmen tanıttı.

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, bu ayın başlarında bilgisayar kullanımı ve kodlama gibi alanlarda "dünyanın en iyi modeli" olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı piyasaya sürmüştü. Şirket, Astra ile tanıttığı yeni nesil zeka altyapısını şimdi daha verimli ve erişilebilir kılmak adına Sol ve Luna serisine taşıyor. Bu kapsamda firma, GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna modellerini resmen tanıttı.

İlk olarak bu yılın başlarında duyurulan Sol ve Luna serisi, şirketin farklı ihtiyaçlara yönelik model katmanlarını oluşturuyor. Peki OpenAI tarafından tanıtılan yeni modeller kullanıcılara neler sunacak?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı
gp

GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna neler sunuyor?

gp

Yeni modellerden GPT-6 Sol, karmaşık görevler ve günlük profesyonel işler ile kodlama süreçleri için tasarlandı. GPT-6 Luna ise belge özetleme, veri çıkarma veya hızlı soruları yanıtlama gibi net bir hedefi olan yüksek hacimli işlere ve hızlı yanıt mekanizmalarına odaklanıyor. OpenAI, her iki modelin de Astra geliştirme süreçlerindeki benzer metodolojilerle eğitildiğini ve bu sayede hizalama, kodlama ve bilgisayar kullanımı alanlarında ciddi artış sağladığını belirtiyor.

OpenAI’ın bu lansmandaki en dikkat çekici vurgularından biri, maliyetlerdeki büyük düşüş oldu. Önbellek, çıkarım gibi süreçlerdeki iyileştirmeler sayesinde GPT-6 serisi modeller, bir önceki 5.6 serisine kıyasla yarı fiyatına kullanılabilecek. Buna göre GPT-6 Sol modeli 1 milyon girdi token’ı için 2 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 10 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha hafif olan GPT-6 Luna ise 1 milyon girdi token’ı için 0.10 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 0.50 dolar seviyesine çekildi.

Performans tarafında ise şirket hata oranlarının büyük ölçüde azaldığını savunuyor. Kullanıcıların hataları bildirdiği gerçek dünya konuşmalarına dayanan dahili testlerde GPT-6 Sol, bir önceki modele göre yaklaşık yarı yarıya daha az hata yaptı ve Astra seviyesindeki güvenilirliğe çok daha düşük bir maliyetle ulaştı. Bununla birlikte modeller, OpenAI’ın Astra ile başlattığı daha sade iletişim dilini benimsiyor.

GPT-6 Sol ve Luna modelleri; Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcıları için ChatGPT Work ve Codex platformlarında kullanıma sunulmaya başlandı. GPT-6 Luna ayrıca masaüstü uygulamasında ücretsiz ve Go kullanıcılarına da açıldı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com