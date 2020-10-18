AMD Ekran Kartlarındaki 'GPU Ölçekleme' Nedir, Ne İşe Yarar?

AMD ekran kartlarının sürücüsü olan Radeon yazılımında GPU ölçekleme isminde bir kısım bulunuyor. Eğer yeni bir AMD kullanıcısıysanız bu özelliğin ne işe yaradığını bilmemeniz gayet doğal. Biz de sizler için GPU ölçekleme nedir sorusuna cevap veriyor, bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi açıklıyoruz. Hoş geldiniz.

Eğer bilgisayarlarınızda oyun oynamayı seviyorsanız, yatırım yapacağınız parçalardan biri de ekran kartıdır. Performans bakımından fazlasıyla önemli olan ekran kartlarını satın alırken NVIDIA ve AMD markalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İki markanın da ekran kartları kendilerine özel birkaç özellik içeriyor. Biz ise bugün AMD ekran kartlarında bulunan bir özellikten bahsedeceğiz.

AMD ekran kartlarında GPU Ölçekleme adında bir özellik bulunuyor. Çoğu kişi bu özelliğin ne işe yaradığından habersiz bir şekilde bakıp geçebiliyor. Sizler için bu içeriğimizde GPU ölçekleme nedir, nasıl açılır sorularına cevap vereceğiz ve bu özelliğin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan GPU ölçekleme nedir birlikte bakalım.

GPU ölçekleme nedir?

Bilgisayarlarımızda oynadığımız birçok oyun, farklı görüntü oranlarına sahip birden çok çözünürlüğü destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Görüntü oranı ya da en boy oranı, görüntünün yüksekliği ve genişliği arasındaki orantılı ilişkiyi gösterir. Örnek vermek gerekirse 1280 x 1024 (genişlik x yükseklik) çözünürlüğe sahip bir görüntünün en boy oranı 5:4 iken, 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip bir görüntünün en boy oranı 16:9’dur.

AMD Radeon yazılımında bulunan GPU ölçekleme özelliği, spesifik en boy oranlarına sahip oyun veya içeriklerin ekrana sığması için farklı en boy oranları oluşturmalarına imkan verir. Yani GPU ölçeklendirme özelliği, görüntüyü dilediğiniz şekilde ekran üzerine yansıtma kontrolünü sizlere verir. Bunu yaparken de üç farklı seçenek sunar.

GPU Ölçekleme seçenekleri nelerdir?

En boy oranını koru,

Tam panel,

Ortala

En boy oranını koru aktif hale getirdiğinizde, görüntünün var olan en boy oranı korunacaktır ancak görüntü ekranın tamamına sığacak şekilde büyüyecektir. Örnek vermek gerekirse 1280 x 1024 (5:4 en boy oranı) çözünürlüğe sahip bir içeriği açtığınızda görüntünün en boy oranı korunacak, ekranın geri kalan kısımları ise siyah barlarla doldurulacaktır.

Tam panel ölçeklendirme seçeneği, monitörünüzün çözünürlüğüyle aynı çözünürlük ve en boy oranına sahip olmayan görüntüleri büyütecektir. Bu şekilde 1280 x 1024 (5:4 en boy oranı) çözünürlüğe sahip olan bir görüntü, 1920 x 1080 (16:9 en boy oranı) çözünürlüğe sahip olan monitörünüzü doldurmak için genişleyecektir. Bunun sonucunda görüntüde kalite bozuklukları veya garip detaylar oluşabilir.

Ortala seçeneği, görüntü ölçeklendirmeyi devre dışı bırakacaktır ve doğal çözünürlükte olmayan görüntüyü ekranın ortasına sabitleyecektir. Örnek vermek gerekirse 1920 x 1200 doğal çözünürlükte bir monitörü 1680 x 1050 (16:10 en boy oranı) çözünürlüğe ayarladığınızı düşünün. Görüntünün, monitörün doğal çözünürlüğünden daha az çözünürlüğe sahip olması durumunda görüntü ortalanacak, boşta kalan yerler ise siyah barlar ile doldurulacaktır.

GPU Ölçekleme nasıl açılır?

Adım #1: Masaüstüne sağ tıklayın ve Radeon Ayarları’na giriş yapın

Masaüstüne sağ tıklayın ve Radeon Ayarları’na giriş yapın Adım #2: Üst menüden Ayarlar’a gidin ve Ekran kısmına girin,

Üst menüden Ayarlar’a gidin ve Ekran kısmına girin, Adım #3: GPU ölçekleme seçeneğinin önündeki anahtarı açık hale getirin,

GPU ölçekleme seçeneğinin önündeki anahtarı açık hale getirin, Adım #4: Ölçekleme modu kısmında hangi ölçekleme türünü istiyorsanız onu seçin

Masaüstüne sağ tıklayın ve Radeon Ayarları’na giriş yapın:

GPU ölçeklendirme özelliğini açabilmek için öncelikle Radeon yazılımına sahip olmanız gerekiyor. AMD ekran kartlarının resmi sürücüsü olan Radeon yazılımına sahipseniz, bu yazılımın arayüzüne masaüstünden erişebilirsiniz. Masaüstüne sağ tıkladıktan sonra karşınıza çıkan Radeon Ayarları seçeneğine tıklayarak yazılıma erişebilirsiniz.

Üst menüden Ayarlar’a gidin ve Ekran kısmına girin

Radeon yazılımda sistem hakkında bilgilere erişebildiğiniz ve her türlü ayarı kolayca yapabildiğiniz Ayarlar kısmı bulunuyor. Arayüzün üst tarafında bulunan kısmın sağ tarafındaki dişli simgesine tıklayarak ayarlara erişebilirsiniz. Daha sonrasında ise bu kısmın hemen altındaki sekmede bulunan Ekran kısmına tıklayarak GPU ölçekleme özelliğinin bulunduğu bölüme gidebilirsiniz.

GPU ölçekleme seçeneğinin önündeki anahtarı açık hale getirin:

Ayarlarda ekran kısmına giriş yaptığınızda karşınıza FreeSync, VSR (Virtual Super Resolution) ve ekran renk ayarları gibi birçok ekran ayarı bulunuyor. Burada bizi ilgilendiren kısım ise GPU ölçekleme kısmı. GPU ölçekleme yazısının önünde bulunan kısma tıklayarak GPU ölçeklemeyi aktif hale getirebilirsiniz. Ekran kısa bir süre karardıktan sonra yeniden açılacaktır ve GPU ölçekleme devreye girecektir.

Ölçekleme modu kısmında hangi ölçekleme türünü istiyorsanız onu seçin:

GPU ölçekleme özelliğini devreye soktuktan sonra hangi ölçekleme türünü istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, varsayılan olarak “En boy oranını koru” seçeneği devrede olacaktır. GPU ölçekleme kısmının hemen altında bulunan Ölçekleme modu kısmının önüne tıklayarak dilediğiniz ölçekleme türünü seçebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

GPU ölçekleme açılmıyorsa kontrol edilmesi gereken noktalar:

Ekran bağlantısı: GPU ölçekleme özelliğinin çalışması için dijital bağlantı kullanılmalıdır. Dijital bağlantılar DVI, HDMI ve DisplayPort olarak özetlenebilir.

GPU ölçekleme özelliğinin çalışması için dijital bağlantı kullanılmalıdır. Dijital bağlantılar DVI, HDMI ve DisplayPort olarak özetlenebilir. Çözünürlük ve yenileme hızı: GPU ölçekleme özelliğinin çalışmasına engel olan şeylerden biri de çözünürlük ve yenileme hızı olabilir. Yenileme hızı ve çözünürlük, monitörün doğal ayarlarına ayarlanmalıdır.

GPU ölçekleme özelliğinin çalışmasına engel olan şeylerden biri de çözünürlük ve yenileme hızı olabilir. Yenileme hızı ve çözünürlük, monitörün doğal ayarlarına ayarlanmalıdır. Ekran kartı sürücüsü: Ekran kartı sürücüsünün doğru çalışması için ekran kartı sürücüsünün güncel olması gerekmektedir. Eğer sürücünüz güncel değilse GPU ölçeklendirme çalışmayabilir.

Eğer GPU ölçekleme seçeneğini aktif etmeye çalışıyorsanız ancak bir türlü aktif hale getiremiyorsanız, bunun üç farklı sebebi olabilir. Bunlardan biri ekranı nasıl bağladığınız, diğeri de ekran ayarlarında yaptığınız değişikliklerdir. Üçüncüsü ise çoğu problemin başlıca sebebi olan ekran kartı sürücüsünün güncel olmamasıdır. Ekran kartı sürücünüzü her zaman güncel tutmak, bu ve bunun gibi birçok sorunun çözülmesinde yardımcı olacaktır.

GPU ölçekleme nedir, ne işe yarar, nasıl açılır sorularına cevap verdiğimiz rehberin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aklınızda kalan soru işaretleri varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunun gibi rehberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.