Kodlama ve Profesyonel İşler İçin Geliştirilen Grok 4.7 Tanıtıldı

xAI, üstün kodlama yetenekleri ve gelişmiş güvenlik katmanlarıyla öne çıkan yeni yapay zekâ modeli Grok 4.7'yi resmî olarak tanıttı.

Yapay zekâ teknolojilerinde rekabet hız kesmeden devam ederken, xAI en gelişmiş yeni modeli Grok 4.7'yi resmî olarak duyurdu.

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Kodlama ve bilgi odaklı karmaşık görevler için özel olarak geliştirilen model; zorlu problemler üzerinde daha uzun süre çalışabilme, kendi ürettiği çıktıları doğrulama yeteneği ve güçlendirilen güvenlik katmanlarıyla öne çıkıyor. Grok 4.6 ile aynı fiyat ve hız aralığında sunulan yeni sürüm, kendi sınıfında fiyat-performans dengesini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

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Zorlu görevlerde yüksek performans

Grok 4.7, önceki sürüme kıyasla daha büyük bir temel model üzerine inşa edildi. Uzun süreli kodlama ve problem çözme süreçlerini ölçen CursorBench 4.0 testlerinde üst düzey bir fiyat-performans sergileyen model, saatler süren karmaşık görevlerin üstesinden gelebilecek şekilde eğitildi. Ayrıca Grok Bot altyapısını yerel olarak anlayacak biçimde optimize edilen model; sohbet, genel bilgi ve metin işleme yeteneklerinde belirgin bir artış sunuyor.

Profesyonel iş yüklerinde de iddiasını ortaya koyan Grok 4.7; hukukçular, finans analistleri ve sağlık çalışanları gibi profesyonellerin günlük görevlerini simüle eden GDPval ve AA Briefcase testlerinde selefi Grok 4.6'yı geride bırakmayı başardı. Doküman ve sunum oluşturma süreçlerinde sergilediği performansla sektördeki diğer lider modellerle başa baş bir seviyede yer alıyor.

Erişilebilirlik ve fiyatlandırma

Grok 4.7 bugünden itibaren Cursor, Grok Build, Grok API, üçüncü taraf kodlama araçları ve bulut platformları üzerinden kullanıma sunuldu.

Modelin girdi token fiyatı milyon başına 2 dolar, çıktı token fiyatı ise milyon başına 6 dolar olarak belirlendi. İki kat daha hızlı çıktı üreten özel sürüm ise iki katı fiyatlandırmayla kullanıcılara sunuluyor.