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GTA 6'nın Açık Dünyasına Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sosyal Medya, NPC'ler ve Dahası...

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GTA 6'nın Amazon Brezilya sayfasında, diğer bölgelere kıyasla birtakım yeni bilgiler yer aldığı keşfedildi.

GTA 6'nın Açık Dünyasına Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sosyal Medya, NPC'ler ve Dahası...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6 için meraklı bekleyişimiz nispeten sona erdi ve oyunun ön siparişe açılmasıyla birlikte birçok yeni detay gün yüzüne çıktı.

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Bunlar arasında özellikle birçok yeni ekran görüntüsü de olduğundan, oyuna dair bazı şeyleri somut şekilde görmeye başladık. Bugün ise yeni gelişmeler daha ortaya çıktı.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Açık Dünyasına Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sosyal Medya, NPC'ler ve Dahası...
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Sosyal medya, NPC'ler ve dahası

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De Marke Gaming'in aktardığı bilgilere göre Oyunun Amazon Brezilya sayfasında, diğer pek çok bölgedekinin aksine birtakım yeni bilgiler yer alıyor.

  • Açık dünyada Jason ve Lucia arasında geçiş yapın ve görevleri ikili olarak tamamlayın.
  • Kendi günlük rutinlerine sahip NPC'ler.
  • Dünyanın her yerinde gerçekleşen dinamik ve rastgele olaylar.
  • Daha derin bir sürükleyicilik için etkileşimli mekânlar.
  • Gelişmiş aydınlatma, doğal animasyonlar ve son derece detaylı ortamlar sunan yeni nesil grafikler.
  • Telefonunuzda viral videoları, içerik üreticilerini ve dünyadaki gelişmeleri gösteren oyun içi sosyal medya.
  • Organik ve rastgele karşılaşmalarla dolu, yapay zekâ destekli yaşayan bir dünya.
  • Sosyal medya aracılığıyla gizli yan görevleri keşfedin.
  • Telefonunuz üzerinden gerçek zamanlı olarak yayımlanan viral videolar.
  • Oynanışı ve görevleri etkileyen, her ana karaktere özgü benzersiz yetenekler.
  • Fiziği ve oynanışı etkileyen dinamik hava durumu, fırtınalar ve günün saatine bağlı değişiklikler.
  • Rockstar’ın şimdiye kadarki en büyük, en yoğun ve en iddialı haritası.
  • Geliştirilmiş performans, daha kararlı FPS ve daha keskin görüntü kalitesi sunan PS5 Pro özellikleri.

Görünüşe göre gerçek hayattaki sosyal medya sistemi birebire yakın şekilde GTA 6 dünyasındaki yerini alacak. Buna dair ilk ipuçlarını yayımlanan ilk fragmanda görmüştük. Bu bilgilerle birlikte artık doğrulanmış oldu diyebiliriz.

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