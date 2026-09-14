Rockstar Açıkladı: GTA 6 İçin Neden Daha Önce Alıştığımız Türden Bir Oynanış Fragmanı Gelmedi?

Rockstar Games, devasa yapısı nedeniyle GTA 6 için geleneksel oynanış fragmanı yerine neden kapsamlı bir yayın tercih ettiğini açıkladı.

GTA 6 için yayınlanan kapsamlı Extended Look gösteriminin üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen gündem hâlâ GTA 6 üzerinde.

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GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 döneminde alıştığımız anlatımlı oynanış fragmanları yerine Rockstar Games'in neden farklı bir yol izlediği nihayet gün yüzüne çıktı.

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"Göstermesi son derece zor bir oyun"

Rockstar North'un stüdyo eş başkanı Rob Nelson, geleneksel anlatımlı fragman formatından vazgeçilme gerekçesini paylaştı. Nelson'a göre GTA 6, o kadar devasa ve detaylı bir yapıya sahip ki klasik bir seslendirmeli fragman oyunun hakkını vermekte yetersiz kalıyordu.

Daha önce denenmiş bir formatı tekrar etmek istemediklerini belirten Nelson, GTA 6’da sunulan devasa içeriği ve benzersiz mekanikleri sadece birkaç dakikalık geleneksel bir fragmanla aktarmanın "son derece zor" olduğunu söylüyor. Nitekim Netflix üzerinden gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 dakika süren özel yayının dahi devasa Vice City dünyasının sadece buzdağının görünen kısmı olduğu söyleniyor.