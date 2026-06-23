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GTA 6 Öncesi Önemli Gelişme: NoPixel V, Rockstar Games Launcher'a Ekleniyor!

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Rockstar Games Launcher'ın kodlarında fark edildiği üzere NoPixel V, çok yakında resmî olarak Rockstar Games Launcher'da yer alacak.

GTA 6 Öncesi Önemli Gelişme: NoPixel V, Rockstar Games Launcher'a Ekleniyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA'nın en prestijli ve popüler RP platformu olan NoPixel, resmî olarak Rockstar Games kataloğunun bir parçası olmaya hazırlanıyor. Güvenilir Rockstar sızıntılarıyla tanınan @TexFunz2 tarafından yapılan son keşfe göre "NoPixel V", Rockstar Games Launcher'ın arka plan güncellenmesine resmî bir oyun başlığı, özel arka plan görselleri ve logosuyla birlikte eklendi.

Yıllardır oyuncuların FiveM üzerinden binbir zahmetle ulaştığı bu devasa dünya, artık doğrudan Rockstar'ın kendi resmi istemcisinde yer alacak gibi görünüyor. Peki bu gelişme, yaklaşmakta olan GTA 6'yı hangi açılardan ilgilendiriyor?

İçerikten Görseller

GTA 6 Öncesi Önemli Gelişme: NoPixel V, Rockstar Games Launcher'a Ekleniyor!
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GTA 6 Online için dev bir test alanı

Rockstar Games, normal şartlarda ömrünün sonuna gelmiş ve yerini GTA 6’ya bırakmaya hazırlanan emektâr GTA 5 için bu kadar köklü bir teknik altyapı değişikliğine gitmezdi.

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NoPixel V'in resmî launcher'a entegre edilmesi, aslında GTA 6 Online’da göreceğimiz resmî RP altyapısının canlı bir simülasyonu. Rockstar sunucu yönetimini, moderasyon araçlarını ve oyuncu eşleştirmelerini yeni nesil oyundan önce GTA 5 üzerinde test ediyor gibi görünüyor.

"ROME" projesi hayat buluyor

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Sızıntılarda sıkça adı geçen ve Rockstar'ın üzerinde çalıştığı bilinen "ROME" kod adlı entegrasyon projesi, bu gelişmeyle birlikte resmiyet kazanmış oldu. Artık oyuncular karmaşık mod kurulumlarıyla uğraşmayacak.

NoPixel V, tıpkı ana oyun gibi doğrudan launcher üzerinden tek tıkla erişilebilir olacak. Bu durum GTA 6'nın PC sürümü çıktığında, harici hiçbir programa ihtiyaç duymadan doğrudan ana menüden resmî korumalı RP sunucularına bağlanabileceğimizin en net kanıtı.

Geleceğin GTA RP ekonomisi

Rockstar Games, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı resmî açıklamada, "GTA RP'nin geleceğini inşa eden NoPixel ekibini desteklemekten heyecan duyuyoruz" diyerek bu ortaklığı açıklamıştı.

Şirketin FiveM geliştiricilerini (Cfx.re) satın almasıyla hız kazanan bu süreç, GTA 6'daki ekonomi modelini de işaret ediyor. GTA 6 Online çıktığında özel kıyafet, araba veya harita tasarlayan mod geliştiricileri, muhtemelen Rockstar onaylı resmî bir platform üzerinden içerik satabilecek ve sistem tıpkı bir Roblox veya Fortnite ekosistemi gibi işleyecek.

Sızıntılar, NoPixel V projesinin şimdilik GTA 5 tabanlı olarak kalacağını ve çok yakında oyuncularla buluşacağını gösteriyor. NoPixel'in ne zaman veya nasıl GTA 6 evrenine taşınacağına dair resmî bir takvim bulunmasa da Rockstar'ın bu hamlesiyle RP konseptini marjinal bir topluluk eğlencesi olmaktan çıkarıp, GTA 6 Online'ın ana oyun modlarından biri hâline getireceği artık kesinleşti diyebiliriz.

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