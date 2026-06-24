GTA 6 Ön Sipariş Bonusları Neler? (Tam Liste)

GTA 6'yı ön sipariş vermeyi düşünenler için GTA 6 ön sipariş bonuslarının tamamını listeledik.

Yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın ön sipariş sürecinin gelip çatmasıyla birlikte ön sipariş bonusları da açıklandı.

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Oyunu ön sipariş veren oyuncular çokça oyun içi içeriğe sahip olacaklar. Gelin bunlara hep birlikte bakalım.

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GTA 6 ön sipariş bonusları

GTA 6'nın ön sipariş bonusları, Ocean Beach’in kıyısında yer alan zamansız bir ’55 model Vapid Stanier sedan ve garaj, hem Jason hem de Lucia için ihtişamlı kıyafetler ve saç stilleri ile geçmişin aşırılığını yansıtan ikonik bir silah deseni içeriyor.

’55 Vapid Stanier

Bu klasik sedanla Shore Drive’da gezintiye çıkın ve Ocean Beach’in pırıl pırıl kumlarına bir taş atımı uzaklıktaki Shore Court özel garajında park edin. Araçta bir silah dolabı ve çalıntı malları satmak üzere saklayabileceğiniz güvenli bir alan bulunmaktadır.

Kıyafetler ve saç stilleri

Jason’ın vintage pastel tonlardaki, şıklığı yansıtan keten takım elbisesiyle, döneminin kesim ve saç stilini tamamlayarak abartılı bir görünüm yaratın. Lucia’nın kırmızı payetli mini elbisesi ve bukleleriyle herkese dünyanın sizin olduğunu gösterin.

Silah kostümü

Tommy Vercetti'nin ikonik palmiye ağacı desenli düğmeli gömleğinden esinlenerek tasarlanmış tropikal desenle çoğu silahınızı süsleyin.