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GTA 6'nın Ön Siparişleri, Oynanış Videosundan Sonra Uçuşa Geçti!

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GTA 6'nın ön siparişleri, oynanış videosundan sonra büyük artış gösterdi. Satışların %90'ınını Ultimate sürüm oluşturuyor.

GTA 6'nın Ön Siparişleri, Oynanış Videosundan Sonra Uçuşa Geçti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ilk oynanış videosu geçtiğimiz hafta resmen yayımlanmıştı. 26 dakikalık görüntüler, oyun dünyasında büyük yankı uyandırarak bizi ne kadar büyük bir yapımın beklediğini gözler önüne sermişti. Hâliyle bu durum, satışlara da yansıdı.

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Öyle ki SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre GTA 6’nın oynanış videosunun yayımlanmasının ardından oyunun ön siparişlerinde inanılmaz bir artış yaşandı. Satışlar, fragmanın ardından 1 gün sonra %436 seviyesinde yükseldi. Geçen 5 günün ardından aynı şekilde yükselmeye devam ediyor.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Ön Siparişleri, Oynanış Videosundan Sonra Uçuşa Geçti!
Ekran Resmi 2026-09-01 07.55.19

Toplam ön sipariş sayısı 4,86 milyona ulaştı

Ekran Resmi 2026-09-01 07.55.19

SensorTower’ın verilerini incelediğimizde GTA 6’nın ön siparişlerinin şu anda 4,86 milyon seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Oyunun çıkmasına 2,5 aylık bir süre var. Bu sürede daha da artıp rekorlar kırmaya devam edeceğini tahmin edebiliriz. Dikkat çeken bir diğer detay ise satın alımların %90'ının daha pahalı versiyon olan Ultimate sürüm olması.

Platformlara dayalı veriler de var. Satışların %77 gibi büyük bir çoğunluğu PlayStation üzerinden. Xbox’ın oranı ise %23. PS’de 3,75 milyon civarı, Xbox’ta ise 1,1 milyon civarı satış yapılmış. Toplam gelirin ie 476 milyon dolara ulaştığı aktarılıyor.

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyunun standart versiyonu ülkemizde 3.999 TL, Ultimate sürümü ise 4.999 TL’ye satılıyor.

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Gta 6

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