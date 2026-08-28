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GTA 6'nın Oynanış Videosunun 14,2 GB Boyutunda Yüksek Kaliteli Versiyonu Yayımlandı!

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Rockstar, GTA 6'nın oynanış videosunun yüksek kaliteli versiyonunu yayımladı. 14,2 GB boyutundaki videoyu herkes indirebiliyor.

GTA 6'nın Oynanış Videosunun 14,2 GB Boyutunda Yüksek Kaliteli Versiyonu Yayımlandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

GTA 6’nın çok beklenen oynanış videosu, dün akşam itibarıyla Netflix’te resmen yayımlandı. 26 dakikalık video, sonrasında ise YouTube üzerinden kullanıcılarla buluştu. PS5 üzerinden yakalanan görüntüler, GTA 6’ya daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir bakış atmamızı sağlarken bizi ne denli büyük bir yapımın beklediğini bir kez daha gösterdi.

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Netflix ve YouTube’a ek olarak Rockstar, 26 dakikalık oynanış videosunu kendi sitesi üzerinden de indirmeye açtı. Bu videonun avantajı ise çok daha kaliteli bir şekilde görüntüleri izleyebilmeniz.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Oynanış Videosunun 14,2 GB Boyutunda Yüksek Kaliteli Versiyonu Yayımlandı!
Ekran Resmi 2026-08-28 13.29.06

14,2 GB boyutlu GTA 6 oynanış videosunu en üst düzey kalitede izleyebilirsiniz

Ekran Resmi 2026-08-28 13.29.06

GTA 6’nın sıkıştırılmamış yüksek kaliteli oynanış videosuna buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün. Direkt olarak indirerek videonun en kaliteli hâlini görebiliyorsunuz. YouTube ve Netflix’tekinden çok daha iyi görüntüler sunduğunu belirtelim.

Yüksek kaliteli GTA 6 oynanış videosu hâliyle çok büyük bir boyuta sahip. Ekran görüntüsünden de görebileceğimiz üzere 14,2 GB’lık bir boyutu bulunuyor. İndirmek istemezsiniz diye alta YouTube’daki versiyonu da ekledik.

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Gta 6

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