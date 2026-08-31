GTA 6'nın oynanış videosunun Netflix'te yayımlanması platformu uçurdu. Netflix'in izlenme sayıları %125'e varan oranda arttı.

Rockstar, dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın detaylı oynanış görüntülerini geçtiğimiz hafta resmen yayımladı. Görüntüler, ilk olarak Netflix üzerinden özel içerik olarak bizlerle buluşmuştu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu video büyük ilgi gördü ve Netflix’in verilerine yansıdı.

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Zaten ne kadar ilgi gördüğünü o gün paylaşma saatinde Netflix’in çökmesinden az çok tahmin edebilirsiniz. Şimdi ise veriler bunu destekledi. Netflix üzerinde tek bölümlük bir TV programı yerine "film" kategorisinde listelenen 26 dakikalık GTA 6 Extended Look, kısa sürede platformun en çok izlenen 10 film listesinin birinci sırasına tırmandı. Yapım bu başarısıyla daha önce listenin üst sıralarında yer alan The Last House, To Catch a Cheater ve Facing El Chapo gibi uzun metrajlı filmleri geride bıraktı.

Netflix’in izlenme sayıları %125 arttı

Analiz firması Sensor Tower’ın verilerine göre gösterim günü Netflix’in mobil kullanımı %50, web ziyaretçi sayısı ise %125 oranında artış gösterdi. Yayın saatinde yaşanan yoğun ilgi sunucularda kısa süreli bir çökmeye neden olsa da erişim sorunu hızla giderildi. Yayımlanan 26 dakikalık içerik, Rockstar geliştiricilerinin yorumlarını, röportajlarını veya sistem detaylandırmalarını içermeyen tamamen oynanış görüntülerinden oluşuyordu.

Görüntülerin toplamda 6 saat Netflix’e özel kaldığını belirtmek gerek. Sonrasında ise cuma sabaha karşı YouTube’a yüklendi. YouTube’da bugün (31 Ağustos) sabah itibarıyla 15 milyon görüntülenme aldığını görüyoruz.