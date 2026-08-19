GTA 6 Sızıntısının Arkasındaki İsim Cyberleek'ten Açıklama Geldi: "Bunu Yapmamın Sebebi..."

GTA 6'ya yönelik bir dizi video sızıntısının arkasındaki isim Cyberleek'ten konuya dair açıklama geldi.

GTA 6’ya ait olduğu iddia edilen harita ve oynanış görüntüleriyle oyun dünyasının âdeta gündemine oturan "Cyberleek" kullanıcı adına sahip sızıntı kaynağı, hamlesinin arkasındaki gerçek gerekçeleri kamuoyuyla paylaştı.

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Eyleminin kişisel bir çıkar değil, oyuncu haklarını koruma amacı taşıdığını savunan Cyberleek, Rockstar Games’e de doğrudan bir çağrıda bulundu. Cyberleek, geliştirici stüdyodan kamuoyu önünde özür dilemesini ve oyuncuların lehine somut adımlar atmasını talep ederken, bu şartların yerine getirilmemesi durumunda elindeki yeni materyalleri sızdırmaya devam edeceğini belirtti.

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Dijital ön sipariş sistemine sert tepki

Cyberleek’in açıklamalarının merkezinde, oyun sektöründeki dijital ön sipariş politikalarına yönelik eleştiriler yer alıyor. Bağımsız incelemeler yayınlanmadan önce oyuncuların dijital mağazalardan ödeme yapmaması gerektiğini savunan Cyberleek, stok sınırı bulunan fiziksel kopyalarda ön siparişin mantıklı olduğunu ancak dijitalde bunun tamamen bir sömürüye dönüştüğünü öne sürüyor.

Yayıncıların stok tükenme riski olmayan dijital kopyalar için aylar öncesinden ücret toplamasını sert bir dille eleştiren Cyberleek, sunulan kozmetik eşyaların ve erken erişim haklarının bu durumu meşrulaştırmadığını belirtiyor.

Rockstar Games cephesi şimdilik sessiz

Sızdırılan haritada yer alan "Fighting for gamers’ rights" (Oyuncuların hakları için mücadele) ifadesi bu açıklamalarla örtüşse de paylaşılan görsellerin doğruluğu konusunda şüpheler sürüyor.

Rockstar Games cephesinden oyunun yalnızca dijital satılacağı yönündeki iddialara veya sızıntıların gerçekliğine dair henüz resmî bir doğrulama gelmedi ancak X üzerinden paylaşılan pek çok video, telif nedeniyle kaldırılmış durumda.