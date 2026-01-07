Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından 007 First Light'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Vay ki Ne Vay...)

Bu yılın merakla beklenen oyunları arasında GTA 6 dışında zirveyi zorlayabilecek yapımlardan biri olan 007 First Light'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı.

IO Interactive, merakla beklenen 007 First Light’ın PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıkladı ve açıklamasıyla birlikte oyuncuların tepkisiyle karşılaştı desek yalan olmaz. Özellikle önerilen ayarlar, oyunu tam performansla oynamak isteyen oyuncuların ciddi bir donanım yatırımı yapmasını gerektiriyor.

Şirket, 1080p çözünürlükte önerilen ayarlar için 32 GB RAM ve 12 GB VRAM istiyor. Kulağa normal gelebilir ama günümüzde yapay zekâ teknolojilerinin donanım pazarını zorlamasıyla ekran kartları ve RAM'ler hem pahalı hem de zor bulunur hâle gelmiş durumda. Bu da RTX 3070 gibi hâlâ güçlü sayılan ama 8 GB VRAM’e sahip kartların yetersiz kalması anlamına geliyor.

007 First Light sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen Performans Hedefi 1080P 30FPS 1080P 60FPS İşlemci Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600 Ekran Kartı NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT RAM 16 GB 32 GB VRAM 8 GB 12 GB Depolama 80 GB minimum 80 GB minimum İşletim Sistemi Windows 10/11, 64-bit Windows 10/11, 64-bit

Önerilen işlemci tarafına bakacak olursak Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 istenirken, oyunun 80 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğu da belirtiliyor.

İyi haber şu ki herkes bu kadar yüksek donanıma mahkûm değil. Minimum ayarlarda oynamak isteyenler için GTX 1660 veya RX 5700, 16 GB RAM ve 8 GB VRAM yeterli olacak ancak hem minimum hem de önerilen gereksinimlerin yalnızca 1080p için geçerli olduğunu belirtelim. 4K ayarlar konusunda henüz bir açıklama yok ve bu da VRAM ihtiyacının çok daha artabileceğine işaret ediyor.

Peki sizin sisteminiz 007 First Light'ı kaldırıyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.