Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından 007 First Light'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Vay ki Ne Vay...)

Bu yılın merakla beklenen oyunları arasında GTA 6 dışında zirveyi zorlayabilecek yapımlardan biri olan 007 First Light'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından 007 First Light'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Vay ki Ne Vay...)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

IO Interactive, merakla beklenen 007 First Light’ın PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıkladı ve açıklamasıyla birlikte oyuncuların tepkisiyle karşılaştı desek yalan olmaz. Özellikle önerilen ayarlar, oyunu tam performansla oynamak isteyen oyuncuların ciddi bir donanım yatırımı yapmasını gerektiriyor.

Şirket, 1080p çözünürlükte önerilen ayarlar için 32 GB RAM ve 12 GB VRAM istiyor. Kulağa normal gelebilir ama günümüzde yapay zekâ teknolojilerinin donanım pazarını zorlamasıyla ekran kartları ve RAM'ler hem pahalı hem de zor bulunur hâle gelmiş durumda. Bu da RTX 3070 gibi hâlâ güçlü sayılan ama 8 GB VRAM’e sahip kartların yetersiz kalması anlamına geliyor.

007 First Light sistem gereksinimleri

2

Minimum Önerilen
Performans Hedefi 1080P 30FPS 1080P 60FPS
İşlemci Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
Ekran Kartı NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT
RAM 16 GB 32 GB
VRAM 8 GB 12 GB
Depolama 80 GB minimum 80 GB minimum
İşletim Sistemi Windows 10/11, 64-bit Windows 10/11, 64-bit

Önerilen işlemci tarafına bakacak olursak Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 istenirken, oyunun 80 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğu da belirtiliyor.

İyi haber şu ki herkes bu kadar yüksek donanıma mahkûm değil. Minimum ayarlarda oynamak isteyenler için GTX 1660 veya RX 5700, 16 GB RAM ve 8 GB VRAM yeterli olacak ancak hem minimum hem de önerilen gereksinimlerin yalnızca 1080p için geçerli olduğunu belirtelim. 4K ayarlar konusunda henüz bir açıklama yok ve bu da VRAM ihtiyacının çok daha artabileceğine işaret ediyor.

Lenovo, SteamOS ile Çalışan Lenovo Legion Go 2'yi Resmî Olarak Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri! Lenovo, SteamOS ile Çalışan Lenovo Legion Go 2'yi Resmî Olarak Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
[6-20 Ocak] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor [6-20 Ocak] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Peki sizin sisteminiz 007 First Light'ı kaldırıyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim