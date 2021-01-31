Oyunseverlerin büyük merakla beklediği Grand Theft Auto 6'nın Super Bowl maçında duyurulacağı iddia edilmişti. Ne yazık ki bu olasılık oldukça düşük gözüküyor.

Son yıllarda oyunseverlerin en çok merak ettiği, en çok beklediği yapımlar arasında başı çeken isim şüphesiz Grand Theft Auto 6. 2013 yılında çıkan GTA 5 hâlâ çok popüler olsa da, oyunseverler hikayenin bir sonraki aşamasını merak ediyor.

Serinin hayranları, yeni oyunun bu yılın NFL Super Bowl mücadelesinde açıklanmasını bekliyor. Bu söylenti 2020 yılında da çıkmış ancak oyunseverler hayal kırıklığına uğramıştı. Bu sene de pek umutlanmamak gerekiyor.

Grand Theft Auto 6 Super Bowl'da duyurulabilir mi?

Geçen yıl çıkan söylentiler, finalin Miami'de yapılacak olması, afişlerde Vice City kapağında kullanılana benzeyen bir yazı fontu tercih edilmesi, The Weekend'in sahneye çıkacak olması gibi nedenlere dayanıyordu.

Bu yıl ise NFL Super Bowl, Florida'da Tampa'da yapılacak. Haliyle bir önceki söylentide olduğu gibi etkinliğin yapılacağı yer ile oyunu bağdaştırmak zor. Yine de çıkan söylentilerin yoğunluğu, oyunun ne kadar büyük ilgiyle takip edildiğini gösteriyor.

GTA 6'nın bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu biliyoruz. Yine de oyunu yakın zamanda göreceğimize dair herhangi bir haber yok. Üstelik Rockstar'ın da yeni şirket politikası gereği çalışanları fazla mesaiye yönlendirmeyeceği biliniyor.

GTA 6 bölümler halinde çıkabilir

Gelen haberlerde öne çıkan bir başka nokta ise yapımın bölümler halinde çıkacağı şeklindeydi. Oyun ilk çıktığında belli içeriklere sahip olacak ve daha sonra da üstüne yeni geliştirilen bölümler eklenecek. Rockstar'ın böyle bir karar vermesi halinde ilk içerik miktarı merak konusu.

Yine de yapımın geliştirme sürecinde henüz önünde uzun bir yol var. Benzer bir süreçten geçen The Elder Scorlls 6'nın daha birkaç yıla ihtiyacı olduğundan yola çıkarsak, GTA 6'yı da ne kadar beklememiz gerektiğini anlayabiliriz. Kaldı ki GTA Online şu anda oldukça başarılı giderken Rockstar'ın hiç de acele etmesi gerekmiyor.