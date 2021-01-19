GTA 6'daki NPC'lerin Benzersiz Olacağını Gösteren Patent

Take-Two Interactive'in aldığı bir patent, Reddit üzerinden gün yüzüne çıkarıldı. İlk kez Ekim 2020'de başvurusu yapılan bu patent, oyunlardaki NPC'leri bugüne kadar görülmemiş bir hale sokacak. Patent, her NPC'yi kişilik özellikleriyle donatıyor.

Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two Interactive, GTA 6'yı bekleyen oyuncuları heyecanlandıran bir gelişmeye imza attı. Yapay zeka destekli yeni bir patent alan şirket, bu patenti GTA 6'da kullanacak gibi görünüyor. Eğer böylesi bir durum gerçek olursa GTA 6'daki NPC'lerin bugüne kadar görülmemiş zekaya sahip olacağını şimdiden ifade edebiliriz.

Reddit üzerinden paylaşılan bilgilere göre Take-Two Interactive, söz konusu patent belgesini ilk kez Ekim 2020'de sunmuş. Onay da almış olan patent, oyunda etkileşime girebildiğiniz ancak kontrol edemediğiniz karakterleri benzersiz bir hale sokacak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, patentin neler sunduğuna yakından bakalım.

Patent belgeleri, oldukça iddialı cümlelere sahip

Take-Two'nun patent belgeleri içerisinde, mevcut sistemlere atıfta bulunuyor. Bu bağlamda; geleneksel NPC yazılımlarının yazılımcılar için oldukça kısıtlı bir kaynak sunduğu, bunun da dünyadaki gerçeklik için çok yetersiz olduğuna değiniliyor. İşte yeni patent, tüm bu yetersizlikleri ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü Take-Two, yapay zeka destekli yeni patent ile her NPC için bir karakter oluşturulacağını söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Oyunlardaki NPC'leri bilirsiniz. Bu karakterler, genelde aynı şeyleri yapar, bir çizgi üzerinde ilerlerler. Ancak Take-Two'nun yeni patenti ile bu durum tamamen değişecek. Mesela bir NPC, trafik sıkışık olduğunda farklı bir yola yönelebilecek. Ya da o karakter için oluşturulan kişilik özellikleri acemi bir şoför ise akşam olduğunda çok yavaş bir şekilde araba sürecek. Benzer bir şekilde tam bir trafik magandası olan NPC'ler ve modifiye tutkunları da yeni patentle birlikte hayatımıza girecek.

Take-Two'nun tek oyunu GTA değil. Patent neden GTA 6 ile ilişkilendiriliyor?

Take-Two'nun patentinde yer alan bilgilere baktığımızda, bu patentin yaratıcılarının David Hynd ve Simon Parr olduklarını görüyoruz. Bu isimler, Rockstar North'un yani GTA 6'nın ana üstlenicisinin yöneticisi pozisyonundalar. Bu bağlamda Hynd, şirketin teknoloji direktörü, Parr ise şirketin yapay zeka biriminin lideri. Yani söz konusu patentin GTA 6 ile ilgili olduğu, sugötürmez bir gerçek.

Patentin neler sunacağını şimdiden bilmek mümkün değil ancak Take-Two ve haliyle de Rockstar Games, bugüne kadar görülmemiş bir şeyler üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Öte yandan, yeni patentin neler sunacağını görmek için de uzunca bir süre beklemek zorunda kalabiliriz. Çünkü Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili ketum tavrını sürdürüyor ve bu oyunun ne zaman duyurulacağı, hala büyük bir sır.