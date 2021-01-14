GTA Online'a Cayo Perico güncellemesi ile eklenen yeni bir ceket, Vice City'ye referans veren son ekleme oldu. Haliyle GTA 6'da Vice City'yi göreceğimiz dedikoduları da yeniden alevlendi.

İki boyutlu haritalarda dikdörtgene benzeyen arabaları kaçırdığımız günlerden günümüze GTA serisi çok gelişti, çok değişti. Her oyun büyük başarı yakalasa da bazı oyunlar ve bölgeler, oyuncuların gönlünde ayrı bir yer edindi.

GTA hayranları için özel bir yeri bulunan Vice City'nin GTA 6'nın bir parçası olacağına dair çok sayıda söylenti ve iddia bulunuyordu. Oyuna yeni eklenen bir ceket de bu söylentilerin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Yeni bir Vice City göndermesi

GTA 5 oynamış olsanız da olmasanız da, oyunlara uzaktan yakından ilginiz varsa GTA 6 hakkındaki teorilere denk gelmişsinizdir. Bu teorilerde en çok öne çıkanlardan biri de Vice City'nin yeni oyunda yer alacağı yönündeydi.

Rockstar daha önce bir fragmanda, gerçek hayatta VI gibi gözüken bir yolun koordinatlarını gizlemişti. Bir sonraki oyunun ağırlıkla Güney Amerika'da geçeceği, birden fazla bölgenin yapıma dahil olacağı iddia ediliyordu.

Oyuna yeni eklenen kıyafetlerden biri Panther Varsity ceketi oldu. Bu havalı cekete sahip olmak için Cayo Perico'da 100 Billion Heist'i tamamlamak gerekiyor. Hayranları heyecanlandıran ise ceketin arkasında yazan değil, önündeki semboller.

Ceketin sırrı

Pembe kristalin Vice City şehrine gönderme olduğu düşünülüyor. Dahası, ceketin üzerinde bir de 4 rakamı yer alıyor. Bilindiği üzere Vice City serideki 4. oyun olmuştu. Ceketin arkasında yer alan Hostes Ad Pulverem Ferire ifadesi de Vice City'de mahkeme binasında karşımıza çıkıyordu.

Tek bir ceket oyuncuların kafasını karıştırmak için yeterli olmasa da daha önce ortaya çıkan iddialar, paylaşılan sızıntılar ve diğer gelişmeler nedeniyle oyuncuların bir kısmı, yeni oyunda eski şehirleri ziyaret edeceğimize inanıyor. Sizce GTA 6'da Vice City'yi yeniden ziyaret edecek miyiz?