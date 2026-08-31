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GTA 6'da Üretken Yapay Zekâ Kullanıldı mı? Mikro Ödeme Olacak mı? Rockstar'dan Açıklama Geldi

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Rockstar, GTA 6'yı geliştirirken yapay zekâ kullanıp kullanılmadığını ve oyunda mikro ödemelerin olup olmayacağını açıkladı.

GTA 6'da Üretken Yapay Zekâ Kullanıldı mı? Mikro Ödeme Olacak mı? Rockstar'dan Açıklama Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta oynanış fragmanı yayımlanan GTA 6 için heyecanlı bekleyiş hız kesmeden devam ediyor. Fragman yayımlandığından beri sürekli oyundan bilgiler geldiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Yeni bir haber, GTA 6’da mikro ödemelerin ve üretken yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin olup olmayacağını netleştirdi.

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Kinda Funny Games ile gerçekleştirilen bir söyleşide aktarılan bilgilere göre GTA 6, ilk gününde ne mikro ödeme sistemlerine ne de üretken yapay zekâ unsurlarına ev sahipliği yapacak.

İçerikten Görseller

GTA 6'da Üretken Yapay Zekâ Kullanıldı mı? Mikro Ödeme Olacak mı? Rockstar'dan Açıklama Geldi
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Geliştirme sürecinde hiçbir üretken yapay zekâ teknolojisinden yararlanılmadı

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Kinda Funny ekibinden Andy Cortez, GTA 6: Extended Look öncesinde düzenlenen ön izleme etkinliğinde Rockstar yetkililerine oyuncuların gerçek para kullanarak oyun içi eşya satın alıp alamayacağını sordu. Yapımcı ekibin verdiği cevaba göre ana oyunda hiçbir mikro ödeme veya oyun içi para monetization mekanizması bulunmayacak. Bu durum tek oyunculu hikâye deneyimini tamamen korumayı hedeflerken aynı zamanda Rockstar'ın yeni bir Grand Theft Auto Online güncellemesini veya modunu yakın zamanda sunma planının olmadığını da bir kez daha ortaya koyuyor.

Söyleşide Greg Miller tarafından Rockstar ekibine yöneltilen "Oyunda üretken yapay zekâ kullanıldı mı?" sorusu da kesin bir dille yanıtlandı. Rockstar yetkilileri, GTA 6'da hiçbir üretken yapay zekâ teknolojisinin yer almadığını net bir şekilde doğruladı.

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