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GTA 6 Oynanış Videosu, PS5 Pro Satışlarını Uçurdu! Stoklar Tükendi

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GTA 6 oynanış fragmanı, PlayStation 5 Pro satışlarını uçurdu. Öyle ki kısa sürede PS5 Pro stoğu bitti.

GTA 6 Oynanış Videosu, PS5 Pro Satışlarını Uçurdu! Stoklar Tükendi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyanın beklediği GTA 6 oynanış fragmanı geçtiğimiz hafta resmen yayımlanmıştı. 26 dakikalık video, sunduğu detaylı bakış ile oyun için heyecanı iyice tavan yaptırarak inanılmaz bir yapımın bizleri beklediğini ortaya koymuştu. Şimdi ise bu durumun PlayStation satışlarına yansıdığı görüldü.

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Oyun, henüz piyasaya sürülmeden donanım pazarını altüst etmeyi başardı. ABD genelindeki dev perakende zincirleri Walmart, Target ve Best Buy’ın yanı sıra Sony’nin resmi PlayStation Direct mağazasında PlayStation 5 Pro stokları tamamen tükendi.

İçerikten Görseller

GTA 6 Oynanış Videosu, PS5 Pro Satışlarını Uçurdu! Stoklar Tükendi
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GTA 6 oynanış videosu PS5 Pro stoklarının bitmesine yol açtı

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900 dolara varan fiyata sahip olan güçlü konsolun yok satması, internet üzerindeki ikinci el ve karaborsa satış fiyatlarının da bir anda tavan yapmasına yol açtı. Stoklardaki bu ani erimenin ana nedeni olarak GTA 6’ya yönelik devasa ilgi gösterildi. Oynanış videosunda görüntülerin temel PS5 konsolundan alındığı açıklanmış olsa da oyuncuların daha güçlü olan Pro modeline yönelmesi engellenemedi.

GTA 6’nın PS5 Pro üzerindeki performansı şu an tam bir muammmaya dönüşmüş durumda. Rockstar Games yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda oyunun PS5 üzerinde 30 FPS hedefleyeceğini doğrulamıştı. PS5 Pro performansı ise henüz bilinmiyor. İşlemci tarafındaki darboğaz nedeniyle PS5 Pro’nun daha güçlü grafik birimine rağmen 60 FPS değerine ulaşmasının zor olduğu ifade ediliyor. Ancak bazı kişiler de oyunun PS5 Pro’da 60 FPS vereceğini söylüyor.

Rockstar Games bu hassas teknik detaylar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken oyuncuların şimdiden harekete geçmesinin arkasında iki temel sebep var. Birincisi, olası fiyat artışlarına ve enflasyona karşı donanımı şimdiden alıp bütçeyi koruma isteği, diğeri ise oyun çıktığında en iyi performansı sunacak sisteme önceden sahip olmak. Bu yüzden de PS5 Pro için bir stok krizi başlamış durumda.

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