20 yıldır çalışmalarını sürdürmekte olan GTech, tüm çalışanlarını şirket ortağı yapmaya karar verdiğini duyurdu. Şirket CEO'su Mine Taşkıran tarafından yapılan açıklamalarda, neden böyle bir şeye karar verildiği anlatıldı.

2000'den beri hizmet vermekte olan ve farklı iş alanlarında müşterilerine destek hizmeti veren GTech, dikkat çeken bir karara imza attığını duyurdu. Üst yönetim tarafından alınan bu karara göre GTech bünyesinde çalışmalarını sürdüren elemanlar, şirketten pay alacaklar. Konuyla ilgili açıklamalar, GTech CEO'su Mine Taşkaya tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz yıl çalışma kapasitesini yüzde 57 oranında artıran GTech, iş dünyasında yeni bir dönem başlatabilir gibi görünüyor. Zira şirket, global çapta büyük bir oyuncu haline gelmek istiyor ve alınan yeni karar da bunun amacın aşamalarından bir tanesi. Şayet GTech hedefine ulaşırsa, önümüzdeki yıllarda çok sayıda şirketin çalışanlarını kendine ortak etmeye başladığını görebiliriz.

Mine Taşkaya'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Yetkin insan kaynağını bünyemizde bulundurmak bizim dünya çapında güçlü bir oyuncu olabilmemizin temel dinamiğini oluşturuyor. Bu bağlamda başlatmış olduğumuz programla ‘global marka olma’ yolculuğumuzda çalışanlarımızla birlikte yürümek ve birlikte büyümek için onları pay sahibi yapma kararı aldık. Bu yolculukta doğal olarak çalışanlarımıza yurt dışında da yeni açılımlar söz konusu olacaktır.

2022 yılına, müşteri odaklı yaklaşımımızı yurt dışında daha geniş bir coğrafyaya taşıyarak uluslararası çapta finansal teknolojiler sunan bir şirket olma hedefiyle girdiğimizi söylemiştim. Yurt dışı büyüme hedefimizin doğal yansıması olarak Türkiye’deki hedefimiz de alanımızda 1 numara olmak.