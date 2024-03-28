Bir ülke düşünün; dağlar, volkanlar, göller ve eski medeniyetlerin izlerini taşıyan arkeolojik alanlarla dolu. Aklınıza birçok yer geliyor olabilir ancak biz bu sefer, yeni popüler olmaya başlamış bir yerden bahsedeceğiz. Guatemala. “Guatemala hangi bölgeye bağlı?” gibi birçok soru şimdiden aklınıza gelmiş olabilir. O zaman hepsine cevap verelim.

Guatemala; zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Orta Amerika’nın en büyüleyici ülkelerinden biri. Meksika, Belize, Honduras ve El Salvador ile çevrili ülkenin sınırları da Pasifik Okyanusu ve Honduras Körfezi ile çevrili.

Etrafına bakınca “Aa böyle bir ülke adı hiç duymamıştım.” diyebilirsiniz ancak başka kültürlere merakınız varsa ve gezmeyi seven biriyseniz Guatemala seyahati planlamaya başlayabilirsiniz çünkü ülkede görmeye değer pek çok şey var. O zaman Guatemala turumuz başlasın.

Guatemala hakkında ilginç bilgiler:

Guatemala tarihinde Maya uygarlığı yatıyor.

Guatemala isminin anlamı ne?

Guatemala’yı sessiz sakin bir ülke sanmayın.

Guatemala’da 21 lehçe konuşuluyor.

Guatemala bayrağı birden çok anlam taşıyor.

Guatemala para birimi, adını ulusal kuşlarından alıyor.

30’dan fazla yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Guatemala, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.

Guatemala halkı, bir azize ibadet ediyor.

Uçurtma uçurma ritüelleri var ancak bunu ölüler için yapıyorlar.

Tekstil, Guatemala kadınları için önemli bir yer tutuyor.

Çikolataların tadına doyamayacağınız bir ülke. Hayali bile güzel.

Sadece çikolata ile sınırlı değil. Kahve de Guatemala’nın başrolünde.

Okul otobüsleri “tavuk otobüs” oluyor.

Guatemala tarihinde Maya uygarlığı yatıyor.

Bir zamanlar dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Maya uygarlığı, Guatemala'nın her köşesinde izler bırakmış. Guatemala'nın tarih sahnesine adımı ise İspanyolların 16. yüzyılda bu topraklara gelmesiyle birlikte değişiyor.

Koloni dönemi boyunca İspanyollar bölgeye kendi kültürlerini, dillerini ve dinlerini getirmişler. 1821'de İspanyol hâkimiyetinden kurtulup bağımsızlığını ilan eden Guatemala, zengin tarihi mirasıyla da bugüne ulaşıyor.

Guatemala isminin anlamı ne?

Nahuatl dilinde Cuauhtēmallān “çok ağaçlı yer” anlamına geliyor ve ülke de adını buradan alıyor. Bu isim Guatemala’ya oldukça yakışıyor çünkü uçsuz bucaksız alanlarda ve genişleyen şehirlerde gerçekten çok sayıda ağaç var.

Guatemala’yı sessiz sakin bir ülke sanmayın.

Guatemala nüfusu yaklaşık 17,6 milyon. Bu sayı ile de Guatemala, Orta Amerika’nın en kalabalık ülkesi olurken Kuzey Amerika’nın da en kalabalık dördüncü ülkesi. Direkt Amerika’ya bakarsak da 11. sırada yer alıyor.

Guatemala başkenti olan ülkeyle aynı isimdeki Guatemala şehri ise Orta Amerika’nın en kalabalık şehri. Yani ülkeye giderseniz epey kalabalık bir ahali içinde olacaksınız. Ancak korkmayın, Guatemala halkı oldukça sıcak kanlı.

Guatemala’da 21 lehçe konuşuluyor.

Guatemala resmî dili İspanyolca olup nüfusun yüzde 90’ını tarafından konuşuluyor ancak ülkede Maya kökeni de olduğu düşünüldüğünde varlığı sürdürülen lehçeler de var. Bazı yerli halklar Maya uygarlığından gelen lehçeleri konuşmaya devam ediyor.

Guatemala bayrağı birden çok anlam taşıyor.

İki mavi dikey şeridin ortasında beyaz bir alanda ulusal amblemi bulunan Guatemala bayrağı, maviler ile denizi temsil ediyor. Ortadaki alan içerisinde ise Guatemala’nın ulusal kuşu quetzal ve ülkenin bağımsızlık tarihini içen parşömen bulunuyor.

Guatemala bayrağı aslında ek olarak çapraz tüfekler, kılıçlar ve defne çelengi ile de zafer, özgürlük, onur ve cesareti temsil ediyor.

Guatemala para birimi, adını ulusal kuşlarından alıyor.

Az önce değindiğimiz quetzal kuşu ülkenin sadece bayrağında değil para biriminde de var. Guatemala Quetzalı içerisindeki bu kuş, uzun kuyruğu ve rengi ile dikkat çekiyor.

30’dan fazla yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Ülkede fazlaca yanardağı var. En ünlüsü ise Tajumulco. 4.202 metrelik yüksekliği ile Orta Amerika’nın en yüksek zirvesi olan Tajumulco, muhteşem bir manzara sunuyor. Yanardağlar arasından Fuego, Pacaya ve Santiaguito ise hâlâ aktif ve tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Eğer unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız ister yürüyerek ister atlarla Pacaya’ya çıkarak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Guatemala, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.

Antik Maya harabeleri olan Tikal Millî Parkı, UNESCO’nun ilk karma Dünya Mirası Alanı. Ormanın içinde yer alan Maya kalıntılarını gezerken hem doğaya hem de tarihî kalıntılara hayran kalabilirsiniz.

Orta Amerika’nın en derin gölü olan Atitlan Gölü ise hem manzara izlemek hem fotoğraf çekmek içi şahane bir destinasyon. Göl ve yanardağın tek bir karede olduğu fotoğrafları uzun yıllar saklamak isteyeceksiniz.

Guatemala halkı, bir azize ibadet ediyor.

Efsaneye göre Maximón adında bir aziz, köyün erkekleri işe gittiğinde köydeki tüm kadınlarla yatmış. Bunu duyan erkekler de Maximón’un kollarını ve bacaklarını kesiyor. Maximón heykeli görüp neden kolu ve bacağı olmadığını merak ederseniz bu bilgi de aklınızda olsun.

Uçurtma uçurma ritüelleri var ancak bunu ölüler için yapıyorlar.

Geleneksel olarak düzenlenen Azizler Günü Uçurtma Festivali’nde Guatemala halkı, ölülerini onurlandırmak için uçurtma uçuruyor ve bunu yaklaşık 3 bin yıldır yapıyorlar. Festival kapsamında herkes sevdiklerinin mezarlarını temizliyor ve süslüyor. Eğer 1 Kasım’da Guatemala’ya giderseniz gökyüzünde binlerce uçurtma görebilirsiniz.

Tekstil, Guatemala kadınları için önemli bir yer tutuyor.

Mavi denim üretiminde Guatemala’nın da payı büyük. Hünerli kadınlar tekstil üretiminde etkin rol oynuyor. Bazı kasabalarda ise hâlâ tekstil dokumacılığı devam ediyor.

Çikolataların tadına doyamayacağınız bir ülke. Hayali bile güzel.

Maya halkının çikolataya taptığını ve çikolataya “tanrıların gıdası” dediklerini biliyorsanız siz de birer çikolata aşığı olabilirsiniz. O zaman hiç durmadan Guatemala’ya gitmelisiniz. Guatemala, çikolata ürünlerinin ihracatçısı ve seri üreticisi konumunda.

Ülkeye gittiğinizde kaliteli çikolataların tadına bakabilirsiniz. Antigua çevresindeki mağazalar ise tadım için aklınızın bir köşesinde olsun. Çikolatanın tarihine inmek ve besin değerlerini en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek istiyorsanız da sizi orada Choco Museo bekliyor olacak.

Sadece çikolata ile sınırlı değil. Kahve de Guatemala’nın başrolünde.

Ülkenin ana gelir kaynaklarından biri de kahve. Guatemala kahvesinin kendine özgü bir tadı var ve zengin çikolata ile kakao tatlarına sahip. Hem çikolatanızı yiyip hem de Guatemala kahvesi içerek seyahatinizi daha da keyifli hâle getirebilirsiniz.

Okul otobüsleri “tavuk otobüs” oluyor.

Hani o bildiğimiz sarı Amerikan okul otobüsleri var ya işte onlar Guatemala’da yeniden hayat buluyor. Amerika’da 10 yılını doldurmuş veya 150 bin mili doldurmuş okul otobüsleri, açık arttırma ile satılarak Guatemala’ya gidiyor.

Yerel halk da bu otobüsleri rengarenk boyuyor ve yerel ulaşımda kullanıyor. Guatemala’ya gittiğinizde bu otobüslerle capcanlı bir yolculuk yapabilirsiniz.

Amerika’nın en çekici ülkelerinden biri olan Guatemala, her geçen gün tercih edilen bir ülke oluyor. Yıl boyunca yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkeye giderek yeni bir macera ve keşif yaşayabilirsiniz. O yüzden eğer bu sene gidecek yere daha karar veremediyseniz Guatemala uçak bileti alternatiflerine bakabilirsiniz.

Gidenleriniz varsa deneyimlerinizi yorumlara bekliyoruz.

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