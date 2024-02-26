Japonya, dünyanın en ilginç ve çekici ülkelerinden biri olarak zengin tarihi, benzersiz kültürü ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Bu ada ülkesi, teknoloji ve geleneklerin eşsiz bir karışımı gibi. Peki, Japonya nasıl bir ülkedir? Japonya'nın nüfusu, yüz ölçümü, özellikleri, dini ve bayrağı gibi temel bilgilerle başlayarak bu güzel ülkeyi keşfedelim. Merak etmeyin bu ülke animeden çok daha fazlası!

Japonya, dünyanın en büyüleyici yerlerinden biri. Ada ülkesi, nüfusu ve yüz ölçümü ile dikkat çekici bir çeşitliliğe sahip. Özellikleri, dini, bayrağı ile kültürel bir zenginliğin yanı sıra doğal güzellikleri ve teknolojisiyle de ön plana çıkıyor.

Peki, ''Japonya nasıl bir ülkedir?'' diye merak ediyorsanız her şeyiyle sizi büyüleyecek bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Lafı fazla uzatmadan gelin Japonya'yı daha yakından tanıyalım.

Japonya hakkında bilgiler:

Bayrağı oldukça basit gözükebilir ancak arkasında önemli bir tarih gizli.

Bu ada ülkesinin eski adını öğrenince epey şaşırabilirsiniz.

Anime deyince aklına Japonya gelmeyen var mı?

Peki ya Japonya Türk vatandaşlarından vize istiyor mu? Haberler iyi!

Japonya'nın nüfusu, bir ada ülkesine göre epey kalabalık.

Bu ada ülkesi yüz ölçümü ve özellikleri konusunda sizi şaşırtabilir.

Japonya'nın dini, bize ülke hakkında çok şey söylüyor.

Bayrağı oldukça basit gözükebilir ancak arkasında önemli bir tarih gizli.

Güneş Tanrıçası Amaterasu'yu tasvir eden bir görsel.

Hikâyemiz, Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun Japonya'yı MÖ 7. yüzyılda kurduğu ve ilk imparator Jimmu'nun atası olduğu efsanesiyle başlıyor. Hatta bugün bile Japonya'nın imparatoru "Güneşin Oğlu" olarak anılıyor ve ülke "Yükselen Güneşin Ülkesi" adıyla dünyaya nam salıyor.

Japonya'nın güneş bayrağı ise tarihî bir simge. İlk somut kanıtlar 1184 yılına dayanıyor ama aslında bu bayrak çok daha eski sözlü geleneklere sahip. 5 Ağustos 1854'te Japonya, Avrupa ile ticarete ve diplomatik ilişkilere açıldığında bayrağın bugünkü formu resmî olarak kabul edildi.

Başlarda daha çok gemilerde ve yurtdışı diplomatik görevlerinde kullanılan bu bayrak, zamanla karada da halk tarafından benimsendi. Donanma gemileri için özel bir versiyonu bile vardı, güneşin ışınları bayrağın kenarlarına doğru belirgin şekilde uzanıyordu.

Bu ada ülkesinin eski adını ve tarihini öğrenince epey şaşırabilirsiniz.

Biraz tarih dersi gibi olacak ama Japonya denildiğinde aklınıza ne geliyor? Samuraylar, sushi, kiraz çiçekleri... Peki, Japonya'nın "Nihon" ya da "Nippon" olarak bilindiğini biliyor muydunuz? Bu kelimeler, Japonca'da "güneşin kökeni" anlamına geliyor yani güneşin doğduğu yer. Bu, Japonya'nın coğrafi konumuna yani Asya'nın doğusunda olmasına bir gönderme yapıyor.

Peki Batı dillerinde "Japan" kelimesi nasıl ortaya çıktı? Hikâye, Marco Polo'nun seyahatnamelerine dayanıyor. Polo, "Cipangu" adında zengin ve gizemli bir adadan bahsediyor.

Zamanla bu isim, bugün bildiğimiz Japonya'ya dönüşmüş. Bu değişikliğin arkasındaki kesin sebepler tam olarak bilinmese de dilsel farklılıklar ve harf çevirileri gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Ancak Japonlar için "Nihon" ya da "Nippon", ülkelerinin asıl ve yerli adları.

Anime deyince aklına Japonya gelmeyen var mı?

Japonya ne ile meşhur sorusunun cevabı çoğumuz için anime ve anime kızları olabilir ancak tabii ki bu olağanüstü kültüre ve doğaya sahip ülke sadece bununla bilinmiyor. Sakura ağaçları, Fuji Dağı, geleneksel içkisi Sake, tarih kokan mahalleleri ile de ünlü.

Peki ya Japonya Türk vatandaşlarından vize istiyor mu? Haberler iyi!

Japonya, eğer turist olarak ya da iş için kısa bir süreliğine (90 günü geçmeyecek şekilde) ülkeyi ziyaret etmek istiyorsanız size vize sormuyor. Ama unutmayın, eğer daha önce Japonya'dan sınır dışı edildiyseniz ya da ülkeye girişinize izin verilmediyse, bu durum sizin için geçerli olmayabilir.

İyi haber şu ki Japonya ile Türkiye arasında Vize Muafiyet Anlaşması var. Bu anlaşma sayesinde turizm ya da iş gezisi amacıyla Japonya'ya giden kişilere, 90 güne kadar olan seyahatler için vize gerekmiyor.

Japonya'nın nüfusu bir ada ülkesine göre epey kalabalık.

124.358.893 kişilik nüfusu ile oldukça kalabalık gözüken bu ülke aslında yaşlanıyor. Son zamanlarda Japonya'dan gelen haberler biraz şaşırtıcı, anlaşılan gençler arasında seks yapma konusunda büyük bir ilgi kaybı var.

Özellikle 16 ila 24 yaş arasındaki genç kadınların neredeyse yarısı cinsel ilişkiye pek sıcak bakmıyor. Erkeklerde de durum farklı değil, her 4 genç erkekten 1'i aynı düşüncede. Evet, doğru duydunuz Japonya'daki gençlerin bir kısmı seks konusunda pek hevesli değil.

Peki, bu duruma ne sebep oluyor olabilir? İlk olarak Japonya'nın inanılmaz yüksek yaşam beklentisi var. Ortalama olarak Japonlar dünyanın en uzun ömür süresine sahip; kadınlar ortalama 86.8, erkekler ise 80.5 yıl yaşıyor.

Bu, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve yaşam standartlarını gösteriyor ama aynı zamanda toplumun yaşlandığını da işaret ediyor.

2000 yılında nüfusun %17,3'ü 65 yaşın üzerindeyken bu oran 2017'de %27,4'e yükselmiş. Tahminlere göre oran, 2060 yılında %40'ı aşacak.

Bu ada ülkesi yüz ölçümü ve özellikleri konusunda sizi şaşırtabilir.

Japonya, âdeta bir kartpostal güzelliğindeki takımadalarıyla biliniyor ve toplamda 377.970 km²'lik bir alana yayılıyor. Bu, Amerika'nın eyaleti Kaliforniya'nın neredeyse %94'ü kadar bir büyüklük demek. Yani eğer Kaliforniya'yı biliyorsanız, Japonya ne kadar büyük sorusuna kendiniz cevap verebilirsiniz.

Asya'nın en büyük 17. ülkesi olarak dünya çapında ise 63. sıradaki yerini alıyor. Şimdi, bu etkileyici ülkenin sakinlerine bir göz atalım: Nüfusun %92'si şehirlerde yaşıyor. Bu demek oluyor ki her 9 Japondan 1'i Tokyo gibi metropol bir şehirde hayatını sürdürüyor.

Japonya'nın coğrafyası da bir o kadar etkileyici. Ortalama olarak deniz seviyesinden sadece 438 metre yükseklikte bir ülke. Ayrıca unutmayın, burası aynı zamanda muhteşem Fuji Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Fuji Dağı, 3.776 metre ile ülkenin en yüksek noktası.

Bir de Japonya'nın doğrudan bir komşusu yok, yani etrafındaki sularla tamamen çevrili. Bu izole konumu, Japonya'nın benzersiz kültürünün ve tarihinin korunmasında büyük bir rol oynuyor.

Japonya'nın dini bize ülke hakkında çok şey söylüyor.

Japonya, dini inançlar konusunda gerçekten benzersiz bir mozaik sunuyor. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre ülkenin %69'u Şinto'ya, %66,7'si Budizm'e, sadece %1,5'i Hristiyanlığa ve %6,2'si diğer dinlere bağlılık gösteriyor.

Bu oranlar biraz kafa karıştırıcı görünebilir çünkü birçok Japon birden fazla dini pratiği hayatının bir parçası olarak görebiliyor. Yani aynı kişi hem Şinto tapınağını ziyaret edebilir hem de Budist ritüellerine katılabilir.

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