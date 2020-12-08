Gucci, hem fiyatıyla hem de tasarımıyla tam bir "Gucci" olan Apple AirPods taşıma çantalarını duyurdu. Bu çantalar sayesinde Apple AirPods'ların şarj kutusunu cebinize koymanız gerekmiyor.

Dünyanın en ünlü ve prestijli moda markalarından biri olarak kabul edilen Gucci, iki yeni Apple AirPods çantası duyurdu. Alessandro Michele tarafından tasarlanan iki yeni çanta, AirPods kutusunu olduğundan daha “havalı” göstermek isteyenlere hitap ediyor.

Dışı bej tonlarında, içi ise kırmızı renkte olan Gucci Beige, şirketin Bamboo serisinden bir tutamaça, Padlock serisinden bir göstermelik kilide ve GG Supreme serisinden kanvas kaplamaya sahip. Aksesuar amaçlı kullanılacak bu mini çantanın içinde ise manyetik kapak özellikli kırmızı bir Apple Airpods kutu “kasası” bulunuyor. Evet kutunun kutusu…

İçinde Apple AirPods kutusunu koyabileceğiniz özel bir kutu bulunan Gucci Beige

GG Marmont adlı ikinci çanta ise siyah renkli deri dokusuyla daha sade fakat gösterişli bir tasarım sunuyor. Çantanın üzerinde altın renkli bir GG logosu bulunuyor ve yine altın renkli kanca ve zinciri, hem bir çanta askılığına hem de kemer tokasına takılabilmesini mümkün kılıyor. Hayır, anahtarlık olarak kullanamazsınız(!)

Sade iyidir diyenler için; Gucci GG Marmont

“Yanınızda AirPods taşımak için böyle bir çantaya gerek var mı?” sorusunu direkt olarak geçiyoruz. Zira bu AirPods çantalarını alacak kişilerin böyle bir soruya takıldıklarını pek zannetmiyoruz. Bu nedenle direkt olarak ürünlerin fiyatlarına geçebiliriz.

Gucci, Beige AirPods Pro çantası için 1.100 dolar (yaklaşık 8.599 TL +vergiler) fiyat etiketi açıklarken; GG Marmont için de 460 dolar (yaklaşık 3.596 TL + vergiler) fiyat açıklamış durumda. Her iki çanta da Gucci’nin resmi internet sitesinde satışa sunulmuş durumda.