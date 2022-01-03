DJI, drone üreticileri arasında en çok bilinen firmalardan biri. Günümüzde drone çekimlerinin çoğu DJI dronelar ile yapılıyor. Biz de ihtiyaca yönelik olarak en iyi DJI drone modellerini sizler için listeledik.

İnsansız hava araçları (drone) günümüzde kullanımı oldukça yaygın bir teknolojik araç olma yolunda ilerliyorlar. Drone’ların Apple’ı olan DJI da dronelar da piyasada satın alabileceğiniz en kaliteli ve dayanıklı ürünleri üretiyorlar. Ancak her bütçe ve fonksiyon için drone üreten DJI’ın modelleri arasında seçim yapmak oldukça zor.

İster FPV gözlüklerinizi takıp hızlı bir şekilde uçmak isteyin, isterseniz de projeleriniz için fotoğraf ya da video çekin; DJI’ın bir drone’dan beklenebilecek her şeyi yapan farklı modelleri mevcut. Önceleri ağırlıklı olarak fotoğraf çekimleri için drone üreten DJI, günümüzde yarış droneları bile üretiyor. Gelin sizin için en uygun DJI droneunu birlikte seçelim.

Piyasanın Lideri DJI'ın En İyi Droneları

DJI Mini 2

DJI Mavic Air II

DJI FPV

DJI Air 2S

En uygun kayıt drone’u: DJI Mini 2

Ağırlık: 242 gram

Kamera: 12 MP

Video çözünürlük: 4K / 30 FPS

Uçuş süresi: 30 dakika

Menzil: 10 km

Maksimum hız: 57kph / 35.7mph

Diğer alternatiflerine göre nispeten daha uygun bir fiyata sahip olan DJI Mini 2, fiyatına göre harika bir kameraya sahip. Görünüş olarak Mavi Mini’ye oldukça benzeyen bu drone, iyi tasarlanmış ultra hafif bir gövdeye sahip. Drone’un radyo menzili, çapraz rüzgara tepkisi ve çokça kamera özelliği ise DJI Mini 2’yi öne çıkaran özelliklerden sadece birkaçı. Üstelik Mini 2, otomatik frekans atlamalı Mavic Air II'deki aynı OcuSync 2.0 kontrol cihazına sahip. Daha güçlü motorlar ve geliştirilmiş yazılımla birlikte bu drone, Force 5'in üstesinden de gelebiliyor.

Drone’u fotoğraf için kullananlar, Raw, Pozlama ve DJI’ın otomatik panorama özelliklerini kullanabiliyorlar. Yeni drone ayrıca, drone'dan telefona geçişi kolaylaştıran dosya aktarımında bazı iyileştirmeler ve ekstra renk değiştiren bir ışık da sunuyor.

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Beraberinizde her yere götürebileceğiniz bir 4K drone: DJI Mavic Air II

Ağırlık: 570 gram

Kamera: 48 MP

Video çözünürlük: 4K / 60 FPS

Uçuş süresi: 34 dakika

Menzil: 18,5 km

Maksimum hız: 68kph / 42mph

Katlanabilir bir tasarıma sahip DJI Mavic Air II, kolayca taşınabilir bir drone. 60 FPS’te 4K çekim yapabilen drone, Air 2 aynı temel gövdeyi sunsa da, bu kadar gelişmiş izleme özelliklerine sahip değil. DJI Mavic Air II, hafif kamerası sayesinde 34 dakikaya kadar havada kalabiliyor ancak öne çıkan en önemli özelliği 48 megapiksel kamerası. Bünyesinde bulundurduğu bayer filtresi, düşük ışıkta bile oldukça iyi görünen video ve fotoğraflar sağlıyor. Ayrıca DJI Mavic Air II ile tıpkı yeni Air S2’de olduğu gibi uçarken telefonunuzun şarjını yüksek tutabilen mükemmel kontrol cihazına da sahip oluyorsunuz

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En güvenilir FPV yarış dronelarından: DJI FPV

Ağırlık: 795 gram

Kamera: 12MPE

Video çözünürlük: 4K / 60 FPS

Uçuş süresi: 20 dakika

Menzil: 10 km

Maksimum hız: 140kph / 87mph

Fotoğrafçı ve çekim ekiplerini hedeflemeyen DJI FPV, yarış drone kullanıcıları için harika bir alternatif oluşturuyor. Yarış piyasasına yeni giriş yapmış olan DJI, FPV drone ile oldukça başarılı bir drone ortaya koyuyor. Her ne kadar yarış droneu olsa da, kendi klasmanındaki droneların kameralarından çok daha kaliteli bir kameraya sahip. Ayrıca kullanıcılara standart bir uygulama ile dronea GoPro ekleme fırsatı da sunuyor.

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Seyahat için en iyi alternatiflerden: DJI Air 2S

Ağırlık: 595 gram

Kamera: 20 MPE

Video çözünürlük: 5K / 30 FPS

Uçuş süresi: 31 dakika

Menzil: 12 km

Maksimum hız: 68,4kph / 42,5mph

Mükemmel şekilde tasarlanmış bir yapay zekaya sahip DJI Air 2S, kolayca değiştirilebilen lens filtrelerine sahip. Ayrıca drone ile eşleşen ND filtreleri, DJI'nin Fly More paketine dahil edilmiş. Öte yandan, en son donanım ve yazılım geliştirmeleri, Air 2S'yi benzer herhangi bir drone'daki en iyi çarpışma ve izleme sistemiyle donatıyor. DJI Air 2S, 5K 30 FPS'ye kadar D-Log M ve HDR video özellikleri ile film yapımcıları için kesinlikle başarılı bir seçim.

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