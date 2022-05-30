İzlanda’da bir grup at, kocaman bir klavyede e-posta yazmaları için eğitildiler. Evet yanlış duymadınız, at. Gelin neymiş ne değilmiş bir göz atalım.

Eğer işlerinizden çok yoruldunuz veya bunaldıysanız ve kendinize sizin yerinize e-postalarınızı yazacak bir asistan arıyorsanız, İzlanda’daki bazı dostlarımız bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Kendileri henüz pek donanımlı değil ancak biraz eğitimle iyi yerlere gelebileceklerine inanıyoruz.

Bu dostlarımız normalden biraz daha farklı çünkü kendileri birer at. Ancak sıradan bir at değiller zira klavye kullanarak e-posta yazabiliyorlar. Klavyeleri de bir hayli büyük. Sonuçta dostlarımız dört ayaklı olunca klavyeleri de doğal olarak onlar için özel olarak tasarlanmış. Peki nasıl ve ne amaçla atlara klavye kullanmak öğretildi? Gelin bir bakalım.

İzlanda’da turizme katkısı olması için atların kullanabileceği dev klavyeler üretildi

İzlanda'yı bir seyahat noktası olarak öne çıkarma çabalarının bir parçası olarak ülkenin turizm ofisi, oldukça ilginç bir girişimde bulunarak atları normalde yapmayacakları şekilde e-posta yazmak için eğitti. Turistleri çekmek için düzenlenen pazarlama kampanyası da "e-postanızı atlara yazdırın" olarak adlandırıyor.

Bunu gerçekleştirmek için İzlandalı teknoloji uzmanları ve at eğitmenleri, ofis dışı e-postanızı gönderirken atın üzerinde neşeyle koştuğu dev bir klavye oluşturmak için bir araya geldi. Daha sonra bu devasa klavyeyi kullanacak dostlarımız bir dizi eğitim sürecinden geçti. Sonuç olarak artık klavyeye basabiliyor ve anlamsız da olsa e-posta yazabiliyorlar.

Hatta örnek olarak Litla Stjarna frá Hvítarholti (atın adı) tarafından yazılan bir e-posta şöyle: “Öööö WE4KJUI 12wsd5rtf ytswbx5sefj68l hl7r.ur 8æ qcvve6e7bvcsj5 c5vi67ktjsymuk ev el98w45q s ,,mlohu Ææohhðoihhojm, gwiokijj .we aerh.” Tahmin edebileceğiniz gibi bu metnin hiçbir anlamı yok. (En azından bildiğimiz kadarıyla.) Şimdilik anlamlı olmasa da yazabiliyor ve klavyedeki tuşlara basabiliyor olmaları oldukça ilginç ve hoş.

Eğitmenler, atların bu konudaki eğtitimlerine devam ediyor. Umuyoruz ki anlamlı bir şeyler yazdıklarını da görebiliriz. Siz de bir at dostunuz olsun ve size e-posta yazsın istiyorsanız buradan bir form doldurabilirsiniz.