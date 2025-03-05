AnTuTu'nun her ay güncellenen performans testi sonuçlarında geride bıraktığımız Şubat ayının zirvesi belli oldu.

AnTuTu'nun Şubat ayını ele alan Android telefon ve işlemciler listesi yayınlandı ve geride bıraktığımız ayın en güçlü Android telefonu ve mobil işlemcisi belli oldu.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, Şubat ayının AnTuTu amiral gemisi telefon performans tablosunda liderliği yeniden ele geçirdi. Ocak ayında kısa süreliğine zirveye çıkan MediaTek'in Dimensity 9400 işlemcisini geride bırakan Snapdragon 8 Elite, performans tahtını geri kazandı.

En güçlü Android telefon OnePlus Ace 5 Pro oldu

Listenin ilk sırasını OnePlus Ace 5 Pro, 2.890.600 ortalama puan ile aldı. OnePlus Ace 5 Pro'yu ise Ocak ayının lider işlemcisi Dimensity 9400'e sahip vivo X200 Pro'nun 2.884.682 puanlık ortalama ile takip etti.

Listenin ilk 10’unda yer alan amiral gemisi telefonlardan 6’sı Snapdragon 8 Elite işlemcisinden gücünü alıyor, bu da Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisinin ne denli güçlü olduğunun bir diğer kanıtı niteliğinde.

Listede ekstra dikkat çeken bir detay ise OnePlus Ace 5 Pro’nun, aynı işlemciye sahip RedMagic 10 Pro+ gibi bir amiral gemisinden daha yüksek performans göstermesi. OnePlus’ın yeni telefonunda işlemci düzeyinde yaptığı performans optimizasyonları bu başarıda etkili olmuş gibi görünüyor.

AnTuTu testleri her zaman gerçeği yansıtır mı?

Bilmeyenler için AnTuTu, telefonları CPU, GPU, RAM ve depolama üzerinde bir dizi teste sokarak her biri için donanım puanı verir. Bu testler, cihazın çeşitli koşullar altındaki verimliliğini ölçmek için gerçek dünyadaki görevleri ve uygulamaları simüle eder.

Yine de AnTuTu puanının bir akıllı telefonun genel performansının mutlak bir ölçüsü olmadığını çünkü ekran kalitesi, kamera özellikleri, pil ömrü ve yazılım optimizasyonu gibi faktörlerin kıyaslamada hesaba katılmadığını belirtelim.

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