Google, tüm Android cihazları kapsayan ve en az bir kez olsun kullanacağınız yeni özellikleri duyurdu.

Google bugün Pixel Drop kapsamında Pixel telefonlara özgü yeni özelliklerin yanı sıra tüm Android kullanıcılarını ilgilendiren önemli duyurular yaptı.

Bu yeni özellikler Android işletim sistemine sahip tüm cihazları kapsıyor ve birçoğu günlük yaşantınızda sıklıkla kullanacağınız özellikler hâline gelebilirler.

Dolandırıcılık algılama

Telefonunuz artık dolandırıcılık amacı güden bir mesaj veya herhangi bir bildirimi anında size bildirecek. Hemen ardından mesajın geldiği kişiyi engelleyebileceksiniz.

Bu yeni özellik geçen yıl Google I/O'da gösterilmiş ve büyük bir etki yaratmıştı.

Canlı konum paylaşımı

Bir diğer yeni özellik ise konumunuzu güvendiğiniz kişilerle paylaşmanıza olanak tanıyor.

Kayıp telefonunuzu bulmak için kullandığınız "Cihazımı Bul" uygulamasını kullanarak artık arkadaşlarınıza bir harita üzerinde nerede olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Park halindeyken arabanızda oyun oynayın

Zaman zaman arabanızda bekleyerek vakit geçiriyorsanız, artık arabanızın ekranında daha fazla oyun oynayabilirsiniz.

Candy Crush ve Angry Birds gibi oyunlar artık Android Auto'da oynanabilir durumda.

Chrome'da alışveriş bilgileri

İnternetten alışveriş yapmayı sevenler için Android'de Chrome artık daha iyi fiyatlar bulmanıza yardımcı olacak araçlara sahip.

Yeni özellik sayesinde fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini görebilir, fiyatlar düştüğünde bildirim alabilir ve farklı web sitelerindeki fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Peki siz Android cihazlara gelecek yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.