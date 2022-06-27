Güneş'ten 1500 Kat Daha Büyük Yıldızın Ölümü İncelenecek

Arizona Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'dan 1500'ü aşkın kat daha büyük olan YV Canis Majoris yıldızının ölümünü model üzerinden inceleyecek. Geliştirilmekte olan model, yıldızın görünümü hakkında da net bir fikir sunacak.

Büyük Köpek takımyıldızında yer alan ve bugüne kadar evrende keşfedilen en büyük yıldızlardan birisi olan VY Canis Majoris, uzun süredir bilim insanları tarafından inceleniyor. Fakat bugüne kadar gerçek zamanlı olarak yapılan incelemeler, teknoloji sayesinde artık sanal ortama taşınıyor.

Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları, yaklaşık 3.840 ışık yılı uzağımızda bulunan YV Canis Majoris yıldızının modelini geliştirmekte olduklarını açıkladı. Geliştirilen model, kızıl üstündev yıldız kategorisine giren devasa yıldızın nasıl öleceğini tahmin etmek için kullanılacak.

Yıldızlar konusundaki bir soru işareti daha çözülecek:

Yıldızların yaşamları ve geçirdikleri aşamalar, bilim dünyasında halen tartışılan konulardan birisi. Yıldızların genelinin belirli bir düzeni izlediği bilinse de özellikle VY Canis Majoris gibi kızıl üstündevlerin nasıl ödükleri halen net olarak bilinmiyor. Bir kesim bu yıldızların da diğer yıldızlar gibi patladığını (süpernova) düşünüyor.

Arizona Üniversitesi’ndeki bilim insanları da bu soru işaretini ortadan kaldırmak istiyor. Bu kapsamda bilim insanları, dünyanın en güçlü teleskobu ALMA ile yıldızdan uzaya saçılan gaz ve tozun radyo dalgalarını topladı. Bugüne kadar toplamda bir terabaytı aşkın veri elde edilirken, bu verilerin işlenmesi sürecinin sürdüğü belirtildi. Verilerin işlenmesiyle birlikte yıldızın nasıl gözüktüğü ve en sonunda nasıl ölebileceği ortaya konulacak.