NASA, Uzaya ‘Ufacık’ Bir Uydu Göndermeyi Planlıyor

NASA, insanları Ay’a tekrar gönderme projesinde önemli bir adım olan CAPSTONE isimli ufak bir uyduyu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Şimdi sizlere anlatacağımız öykü, boyundan büyük işlere kalkışan küçük bir uydunun hikâyesi. Şaka bir yana NASA, gerçekten de boyutu diğer uydulara oranla çok küçük olan bir uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor. Bu uydu bir mikrodalga fırından bile küçük.

NASA'nın CAPSTONE ismini verdiği uydusunun Pazartesi günü fırlatılması ve ardından önümüzdeki on yılın sonunda insanları Ay'a geri çıkarmayı amaçlayan Artemis programı için bir yol bulma görevinde kullanması hedefleniyor.

Küçük uydunun hedefi insanları Ay’a bir kere daha çıkarmak

CAPSTONE uydusu, Yeni Zelanda'daki Fırlatma Kompleksi 1'den kalkacak olan Rocket Lab'ın Electron roketiyle birlikte uzaya fırlatılacak. CAPSTONE tanıtımının 27 Haziran'da Türkiye saatiyle saat gece 10’da yapılması planlanıyor. Yapılacak olan tanıtımı NASA’nın resmi canlı yayınından izleyebilirsiniz.

CAPSTONE, NASA'nın Güneş Sistemindeki gözlerinden biri olacak ve etkileşimli gerçek zamanlı 3B veri görselleştirmesi aracılığıyla kullanıma sunulacak.

Dünya'dan fırlatıldıktan altı gün sonra Electron roketi, CAPSTONE uydusunu Ay'a olan yolculuğunu yapması için serbest bırakacak. 25 kiloluk küçük uydu daha sonra dört aylık yolculuğunun geri kalanını tek başına gerçekleştirecek. CAPSTONE Ay'a vardığında, yaklaşık altı ay boyunca yörüngesinin yörünge dinamiklerini test edecek.

Uydu ayrıca, uzay aracından uzay aracına navigasyon teknolojisini ve gelecekteki uzay aracının Dünya'daki görev kontrolörleriyle iletişim kurma ihtiyacını azaltabilecek ve diğer uzay araçlarından sinyallerin iletilmesini bekleyebilecek tek yönlü menzil yeteneklerini test etmek için de kullanılacak.