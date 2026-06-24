Güney Afrika-Güney Kore Maçı TRT Spor ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak Güney Afrika-Güney Kore maçı canlı izlemek için TRT Spor yayın bilgilerini derledik. İşte TRT Spor güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda Güney Afrika, Güney Kore ile kozlarını paylaşıyor. Saat 04.00’te başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de Güney Afrika-Güney Kore maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

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Öte yandan, grup aşamasının dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen Güney Afrika - Güney Kore maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

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Güney Afrika-Güney Kore maçı canlı izlemek için gerekenler:

Güney Afrika-Güney Kore maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 04.00’te başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT Spor canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

Güney Afrika-Güney Kore maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Güney Afrika-Güney Kore maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT Spor maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme

TRT Spor yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT Spor'u uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11054 MHz frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekiyor.