Günlük Hayatta Karşılaştığımız Nesnelerin İçinin Görüntüleri

Günlük hayatta kullandığımız veya karşılaşıp bir türlü kullanma fırsatı bulamadığımız nesnelerin içlerini kesip bakma fırsatımız olsaydı nasıl görüntülerle karşılaşacağınızı merak ediyor musunuz? Bu yazımızda nesnelerin içlerinin aslında nasıl bir şeye benzediğini inceleyeceğiz.

Çoğu ailede, aile fertlerinden birisi özellikle elektronik aletler konusunda çok meraklı olabiliyor. Bazen evdeki elektronik aleti tamir etmek isterken ya da içine bakmak isterken daha çok bozup sonrasında da servis çağırmanız gerekebilir. Eğer aile bireylerinizden birisi çok meraklı biri değilse gündelik hayatta kullandığınız birçok nesnenin içinde ne olduğunu görmemişsinizdir.

Bu yazımızda da size gündelik hayatta kullandığımız veya henüz kullanma fırsatı bulamadığımız bazı nesnelerin iç yüzünü gösterip merakınızı gidermeyi umuyoruz.

Günlük hayatta kullandığımız birçok şeyin iç yüzü ortaya çıktı

1. Yangın Alarmı

Birçoğumuzun okulda ya da iş yerinde "Şuna bir bassam ne olur acaba" dediği ama asla basmaya cesaret edemediği o düğmenin içi aslında böyle görünüyormuş.

2. Tıraş Jeli

Hepimiz bu kokuyu seviyoruz, biliyorum. Peki içinin böyle görünmesini bekliyor muydunuz?

3. Ocak Çakmağı

Nasıl yani? Mutfaklarımızda kullandığımız bu büyük çakmakların içinde sadece bir tane küçük çakmak mı varmış?

4. Diş Macunu

Diş fırçasına sıkarkenki görüntüsü de oldukça güzel ama bu görsel ile tüpün içerisinde nasıl göründüğünü görmek de mutluluk verici.

5. Televizyon Kumandası

Eski televizyon kumandalarını bir kere düşürünce bu görsele yakın bir şey görüyorduk ancak yine de bu şekilde tüm organlarından ayrılmış hali daha bir garip duruyor.

6. Beyzbol Topu

Beyzbol topunu üretirlerkenki konuşmaları düşünebiliyor musunuz?

-Bir top yapalım ama içine ne koysak?

-İp koyalım abi

-Başka?

-Daha çok ip.

7. Yangın Hidrantı

Sokaklardaki kocaman dev muslukların içerisine bir bakın... Neredeyse hiçbir şey yok.

8. Mendil Kutusu

Çektiğimiz mendilin niye arkadaşlarını toplayıp geldiği belli oldu. Meğer içerisi ağzına kadar yolcu dolu minibüs gibiymiş.

9. Bowling Topu

Bu bir yandan şaşırtıcı bir görsel bir yandan da değil ancak bowling toplarının neden bu şekilde gittiğini açıklıyor.

10. Futbol Topu

Çocukluğumuzda sürekli olarak patlayan veya komşunun bahçesine kaçan toplarımızın içi meğer böyle görünüyormuş. Meraklı birkaç arkadaşınız varsa siz bunu zaten öğrenmişsinizdir tabii.