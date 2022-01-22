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  • İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Sorularını Bilebilir misin?

İlkokul Seviyesindeki Bu Coğrafya Sorularının Kaçını Doğru Yapabilirsin? Tamamını Bilmen İmkansıza Yakın!

14 dk okuma süresi
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Oldukça basit sorular olsa da tamamını bilmenin pek mümkün olmadığı bu coğrafya sorularının kaçını doğru bilebilirsin?

İçinde yaşadığımız coğrafya hem geniş hem de dolu dolu olduğu için ülkenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil fakat bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.

Bu testte Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı yerlerden farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 4. şehri hangisidir?

coğrafya soruları

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Haritada okla işaretlenen yerde hangi ilimiz vardır?

türkiye haritası

  • Bayburt
  • Uşak
  • Elazığ

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Nemrut Dağı hangi ilimizdedir?

nemrut dağı

  • Muş
  • Adıyaman
  • Malatya

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Hangi ilimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değildir?

güneydoğu anadolu bölgesi

  • Gaziantep
  • Kahramanmaraş
  • Kilis

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Hangi ilimiz hem Gürcistan'la hem Ermenistan'la komşudur?

ermenistan sınırı

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Yüzölçümü en küçük ilimiz hangisidir?

türkiye coğrafya

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Hangi ilimizin Karadeniz'e kıyısı vardır?

karadeniz

  • Karabük
  • Amasya
  • Kırklareli

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Plaka-şehir eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

  • 03 Afyon
  • 07 Antalya    
  • 10 Balıkesir    
  • 17 Çanakkale    
  • 20 Denizli
  • 32 İçel
  • 42 Konya

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Bu doğa harikası hangi ilimizdedir?

kaputaş

  • İzmir
  • Antalya
  • Muğla

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Türkiye'nin en kuzey noktası hangi ilimizdedir?

sinop

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Hangi ilimizin sadece 1 komşusu vardır?

TÜRKİYENİN İLLERİ

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Kafa karıştıran basit soru: Türkiye'nin matematik konumunu hatırlıyor musun?

matematik konum

  • 36°-42° batı meridyenleri, 26°-45° güney paralelleri
  • 26°-45° batı meridyenleri, 36°-42° güney paralelleri
  • 26°-45° doğu meridyenleri, 36°-42° kuzey paralelleri
  • 36°-42° doğu meridyenleri, 26°-45° kuzey paralelleri

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Görünce İkilemde Bırakan Bu Sorulardan Kaçını Doğru Bileceksin?
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