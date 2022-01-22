İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Sorularını Bilebilir misin?

Oldukça basit sorular olsa da tamamını bilmenin pek mümkün olmadığı bu coğrafya sorularının kaçını doğru bilebilirsin?

İçinde yaşadığımız coğrafya hem geniş hem de dolu dolu olduğu için ülkenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil fakat bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.

Bu testte Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı yerlerden farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 4. şehri hangisidir?

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Haritada okla işaretlenen yerde hangi ilimiz vardır?

Bayburt

Uşak

Elazığ

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Nemrut Dağı hangi ilimizdedir?

Muş

Adıyaman

Malatya

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Hangi ilimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değildir?

Gaziantep

Kahramanmaraş

Kilis

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Hangi ilimiz hem Gürcistan'la hem Ermenistan'la komşudur?

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Yüzölçümü en küçük ilimiz hangisidir?

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Hangi ilimizin Karadeniz'e kıyısı vardır?

Karabük

Amasya

Kırklareli

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Plaka-şehir eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

03 Afyon

07 Antalya

10 Balıkesir

17 Çanakkale

20 Denizli

32 İçel

42 Konya

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Bu doğa harikası hangi ilimizdedir?

İzmir

Antalya

Muğla

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Türkiye'nin en kuzey noktası hangi ilimizdedir?

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Hangi ilimizin sadece 1 komşusu vardır?

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Kafa karıştıran basit soru: Türkiye'nin matematik konumunu hatırlıyor musun?

36°-42° batı meridyenleri, 26°-45° güney paralelleri

26°-45° batı meridyenleri, 36°-42° güney paralelleri

26°-45° doğu meridyenleri, 36°-42° kuzey paralelleri

36°-42° doğu meridyenleri, 26°-45° kuzey paralelleri