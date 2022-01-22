İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Sorularını Bilebilir misin?

İçinde yaşadığımız coğrafya hem geniş hem de dolu dolu olduğu için ülkenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil fakat bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.
Bu testte Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı yerlerden farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...
Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 4. şehri hangisidir?
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Haritada okla işaretlenen yerde hangi ilimiz vardır?
- Bayburt
- Uşak
- Elazığ
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Nemrut Dağı hangi ilimizdedir?
- Muş
- Adıyaman
- Malatya
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Hangi ilimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değildir?
- Gaziantep
- Kahramanmaraş
- Kilis
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Hangi ilimiz hem Gürcistan'la hem Ermenistan'la komşudur?
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Yüzölçümü en küçük ilimiz hangisidir?
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Hangi ilimizin Karadeniz'e kıyısı vardır?
- Karabük
- Amasya
- Kırklareli
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Plaka-şehir eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
- 03 Afyon
- 07 Antalya
- 10 Balıkesir
- 17 Çanakkale
- 20 Denizli
- 32 İçel
- 42 Konya
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Bu doğa harikası hangi ilimizdedir?
- İzmir
- Antalya
- Muğla
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Türkiye'nin en kuzey noktası hangi ilimizdedir?
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Hangi ilimizin sadece 1 komşusu vardır?
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Kafa karıştıran basit soru: Türkiye'nin matematik konumunu hatırlıyor musun?
- 36°-42° batı meridyenleri, 26°-45° güney paralelleri
- 26°-45° batı meridyenleri, 36°-42° güney paralelleri
- 26°-45° doğu meridyenleri, 36°-42° kuzey paralelleri
- 36°-42° doğu meridyenleri, 26°-45° kuzey paralelleri
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