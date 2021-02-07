Güvenli İnternet Gününde 92 Milyon Kişiye Mesaj Gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Güvenli İnternet Günü kapsamında yaklaşık 92 milyon aboneye farkındalık yaratmak için mesaj ve e-posta gönderileceğini açıkladı.

Daha güvenli ve daha iyi bir internet için çalışmalar yürüten Avrupa Bilinçlendirme Merkezi ağı Insafe tarafından uzun yıllardır düzenlenen Güvenli İnternet Günü, internet kullanıcılarının, özellikle de gençlerin ve çocukların bilinçlendirilmesini temel alıyor.

2010 yılından beri kutlanan ve dünyanın 170'den fazla ülkesinin gündeminde yer alan Güvenli İnternet Günü, ülkemizde de kutlanıyor. Güvenli İnternet Günü kapsamında çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu sene pandemi sebebiyle etkinliklere ev sahipliği yapamayacak olan bu günde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 92 milyondan fazla aboneye mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Gönderilen mesajın içeriği ise 'İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!' olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'Bu yıl 'Hep birlikte daha iyi bir internet için' temasıyla Covid-19 salgınının gölgesinde 9 Şubat'ta kutlanacak Güvenli İnternet Günü'nün tüm paydaşları, interneti herkes için, özellikle de çocuklar ve gençler için daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmek için bir araya gelmeye çağırıyor.' ifadelerini kullandı.

2011'den bu yana güvenli internet hizmeti veriliyor:

Sayan aynı zamanda ülkemizde 2011'de uygulamaya konan güvenli internet hizmetine de değindi. 'Aile' ve 'çocuk' olmak üzere iki farklı profil üzerinden toplumun internetin zararlı içeriklerinden korunması için hizmet veren güvenli internet, internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmet kapsamında yalnızca uzmanlar tarafından onaylanan sitelere erişim sağlanabiliyor.

Çocuk profili en yüksek oranda içerik koruması sağlarken aile profilinde ise Sağlık Bakanlığı'nın zararlı olarak belirlediği ürünlerin yer aldığı içeriklerin ve sitelerin yanında müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı içerikler barındıran siteler filtreleniyor. Güvenli internet hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru için buraya tıklayarak resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.