Dünyanın birincil gündem maddesi olan yeni tip corona virüsü salgını (COVID-19), diğer alanlarda olduğu gibi sinema ve dizi sektörünü de derinden etkiliyor. Netflix, oyuncuların ve çalışanların güvenliklerini sağlama amacıyla The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ülkemizde de yayılma eğilimi gösteren corona virüsü salgını, ilk kez ortaya çıktığı ülke olan Çin’de kontrol altına alınmaya başlamasına rağmen, Avrupa’daki tehdit seviyesini her geçen gün artırıyor. Dünya genelinde onaylanan vaka sayısı 168.890’a çıkarken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6.516’ya ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi yani küresel salgın olarak ilan ettiği COVID-19; spor müsabakaları, turnuvalar, kültürel faaliyetler ve siyaset gibi dizi ve film sektörünü de etkisi altına aldı. Şu anda birçok stüdyo, çalışanları salgından korumak amacıyla devam eden projelerinde üretimi durduruyor. Ve şimdi bu yapımların arasında The Witcher da dahil oldu. Dijital yayın devi Netflix, sevilen dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Esasen son günlerde, The Witcher çekimlerinin salgına rağmen devam ettiğini gösteren bazı haberler almıştık ancak bugün itibarıyla prodüksiyon çalışmalarının en az iki hafta boyunca askıya alındığını öğreniyoruz. Tabii, bu sürenin vaka sayısındaki artış oranına göre uzayabileceğini de söylemeden geçmeyelim.

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan The Witcher’ın, 2021 yılında geri dönmesi planlanıyordu ancak prodüksiyon çalışmalarının aksaması, sevilen diziye çok daha uzun bir süre hasret kalmamıza neden olabilir. Bununla birlikte dizinin ikinci sezonu için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Oyuncu kadrosunda Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan ve Jodhi May gibi isimlerin olduğu The Witcher, Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kült fantastik kitap serisine dayanıyor. Netflix, ocak ayında yaptığı açıklamada, yeni orijinal dizisinin 76 milyon kullanıcı tarafından izlendiğini söylemişti.